Kpiny, ale i zachwyty. Polscy widzowie podzieleni po występie Blanki na Eurowizji

Eurowizja 2023

To nie był idealny występ, ale było też widać, że Blanka i jej ludzie sporo poprawili od czasu niesławnych eliminacji do Eurowizji organizowanych przez Telewizje Polską. Po występie Polki – polscy widzowie podzielili się na dwa obozy. Jedni bezkrytycznie ją wychwalają, a inni nadal nie są zbyt do niej przekonani.

Blanka podczas półfinału Eurowizji /Graham Finney/Cover Images /East News