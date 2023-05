W tym roku Niemcy na Eurowizję 2023 wysłali rockowy zespół Lord of the Lost z piosenką "Blood & Glitter", licząc, że kontrowersyjny wizerunek muzyków przebija się spośród innych uczestników i sprawi, że jeden z krajów Wielkiej Piątki, znów przebije się wyżej w konkursie.

Tak się jednak nie stało. Niemcy ponownie zakończyli przygodę z Eurowizją na ostatnim miejscu. Grupa otrzymała zaledwie trzy punkty od jurorów i tylko 15 punktów od widzów.

Reklama

Niemcy znów na szarym końcu Eurowizji. W ostatnich latach to norma

W tym roku bukmacherzy obstawiali, że Niemcy znajdą się w drugiej dziesiątce Eurowizji i odbiją się po ostatnich klęskach. Tak się jednak nie stało.

Jeden z krajów, który łoży najwięcej na organizację Eurowizji, ponownie zaliczył wizerunkową klęskę w konkursie, w którym ma zapewnione miejsce w finale.

Od 2015 roku wyniki Niemców na Eurowizji prezentują się fatalnie, a kompromitującą serię przerwał jedynie w 2018 roku Michael Schulte z piosenką "You Let Me Walk Alone", zajmując w Izraelu czwarte miejsce.



Wyniki Niemców na Eurowizji z ostatnich lat prezentują się następująco:

2015 - 27. miejsce, zero punktów

2016 - 26. miejsce, 11 punktów

2017 - 25. miejsce, 6 punktów

2018 - 4. miejsce, 340 punktów

2019 - 25. miejsce, 24 punkty

2021 - 25. miejsce, 3 punkty

2022 - 25. miejsce, 6 punktów

2023 - 26. miejsce, 18 punktów.

Finał tegorocznej Eurowizji był równie zły dla innych państw Wielkiej Piątki. Na przedostatnim miejscu znalazła się Wielka Brytania, na 16. i 17. pozycji uplasowały się odpowiednio Francja i Hiszpania. Blanca Paloma dodatkowo zaliczyła najgorszy wynik w głosowaniu widzów, zdobywając w ich głosowaniu jedynie 5 punktów.