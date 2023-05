Jann to naprawdę Jan Rozmanowski, który jako nastolatek z rodziną przeniósł się do Irlandii Północnej. Śpiewał w Operze Narodowej, kształcił się w Flynn Performing Arts w Newry oraz studiował wokal na prestiżowej uczelni BIMM w Londynie (lata 2018-2022).

W marcu 2022 r. wypuścił debiutancką EP-kę "Power". Rozpoczęciem nowego etapu w karierze jest singel "Gladiator" , z którym zgłosił się do polskich preselekcji do Eurowizji.

24-latek zdaniem wielu był głównym faworytem do zwycięstwa. To on zwyciężył w głosowaniu telewidzów, jednak dzięki poparciu jury w Liverpoolu ostatecznie Polskę reprezentowała Blanka z utworem "Solo".

- Eurowizja jest konkursem, który znam od dziecka, więc pojawiał się czasem ten pomysł, żeby spróbować, ale nie w tym przypadku. I chyba dobrze, bo gdybym tworzył utwór z myślą o Eurowizji, mógłby nie być tak autentyczny i szczery - mówił w rozmowie z Interią Jann.

Clip Jann Gladiator

Sprawdź tekst piosenki "Gladiator" w serwisie Tekściory.pl!



Jann w preselekcjach zajął ostatecznie drugie miejsce, a fani przez długi czas apelowali, by to właśnie on zastąpił Blankę w Liverpoolu. Teraz 24-latek otrzymał swoją drugą eurowizyjną szansę - piosenka "Gladiator" została wybrana jako reprezentant Polski do konkursu OGAE Second Chance.

To plebiscyt organizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji, w którym uczestniczą wykonawcy, którym nie udało się wygrać preselekcji w swoich krajach.

Jann w głosowaniu OGAE Polska zdobył 1491 punktów (swoje głosy oddało 165 członków stowarzyszenia). Kolejne miejsca zajęli Dominik Dudek z "Be Good" (1170 pkt.) i Alicja Szemplińska z "New Home" (902).

Polska w OGAE Second Chance bierze udział od 2003 r. Największy sukces odniosła Margaret, z utworem "Cool Me Down" triumfując w 2016 r. W ub.r. Kuba Szmajkowski ("Lovesick") zajął 16. miejsce.



Polsat SuperHit Festiwal 2023: Jann zrobił furorę w Sopocie

Dodajmy, że w sobotę Jann podbił scenę Opery Leśnej w Sopocie, gdzie podczas Polsat SuperHit Festiwal zaprezentował utwór "Lookatme" . To numer otwierający EP-kę "Power" z 2022 r.



Za brzmienie odpowiada duet Sarapata, pracujący również z m.in. Mariką, KIWI czy Julią Wieniawą.

"Najlepszy występ tego wieczoru", "Absolutne odkrycie 2023", "Niesamowita charyzma i głos", "Gwiazda wieczoru", "Oryginalny duży talent" - zachwycają się fani Janna.