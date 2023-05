Od początku maja przygotowania do koncertów na Eurowizji weszły w kluczową fazę. 2 maja odbyła się pierwsza próba z udziałem Blanki. Trzy dni później - 5 maja - wokalistka ponownie stanęła na scenie.

W porównaniu do pierwszej próby nie nastąpiły drastyczne zmiany w występie. Za plecami Blanki widoczne są tropikalne wizualizacje, a gwiazda pojawia się w pomarańczowo-fioletowej stylizacji. Na scenie towarzyszą jej cztery tancerki, pojawiają się także fajerwerki, które wieńczą ostatni refren.

Blanka w trakcie występu zmieni strój, a co najważniejsze piosenka będzie miała również taneczny przerywnik, w trakcie którego Polka będzie mogła zaprezentować swoje umiejętności.

W rozmowie z TVP Polka stwierdziła jednak, że między próbami nastąpiły spore zmiany. "Zmieniliśmy dość dużo. Zmieniliśmy dużo w kwestii światła. Chcieliśmy, aby to było troszeczkę bardziej naturalne i świeże, nieprzerysowane. Jest już na tym polu dużo lepiej. Zmieniliśmy też sporo ujęć kamery, bo chcemy uchwycić bardzo dokładnie to, co pokazujemy" - komentowała z rozmowie z Olkiem Sikorą.



Internauci kpią z występu Blanki na próbach. Poszło o przesadzone wizualizacje

O ile sama Blanka wypadła - według ekspertów - zaskakująco dobrze, to fani Eurowizji szybko znaleźli powód do żartów z tego, co zobaczyli w oficjalnym nagraniu z prób.

W sieci pojawiło się sporo prześmiewczych komentarzy na temat fragmentu, kiedy Blanka tańczy. Na ekranie widzimy bowiem mnóstwo wizualizacji, wybuchy i ogień, a sama wokalistka w trakcie wykonywania choreografii jest mocno rozmazana.



Wideo Blanka - Solo (Eurovision Song Contest 2023 Second Rehearsal)

To sprawiło, że w sieci pojawiły się nagrania z przesadzoną liczbą wizualizacji, które nałożono na próby innych uczestników. W sieci można znaleźć prześmiewcze filmiki pokazujące, jak wyglądałyby występy reprezentantki Szwecji lub Izraela, gdyby organizowała je Polska.

Warto dodać, że również występ Krystiana Ochmana z zeszłego roku był pełen wizualizacji, a widzowie przez cały czas widzieli naniesione na ekran efekty imitujące deszcz i pioruny.



Wideo what if Loreen represented Poland at Eurovision 2023

Blanka awansuje do finału Eurowizji? Bukmacherzy dają jej spore szanse

Mimo kolejnych prześmiewczych komentarzy pod adresem występu Blanki, Polka ma raczej pewne miejsce w finale. Według bukmacherów, jeżeli na scenie nie dojdzie do wielkiej katastrofy, powinna zająć dziewiąte miejsce.

Najnowsze notowania dają Blance aż 74 procent szans na awans do finału. Najważniejszy koncert całej Eurowizji odbędzie się 13 maja. Faworytką do wygrania imprezy jest reprezentująca Szwecję Loreen.