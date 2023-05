Eurowizja 2023 to już 67. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii. Całości patronuje hasło "United by music" - "zjednoczeni przez muzykę".



Po czwartkowym półfinale poznaliśmy już komplet 26 finalistów. Do grona krajów tzw. Wielkiej Piątki (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy) oraz Ukrainy (zwycięzcy z 2022 r.), a także 10 uczestników pierwszego półfinału - Let 3 (Chorwacja), Pasha Perfeni (Mołdawia), Remo Forrer (Szwajcaria), Käärijä (Finlandia), Vesna (Czechy), Noa Kirel (Izrael), Mimicat (Portugalia), Loreen (Szwecja), Luke Black (Serbia) i Alessandra (Norwegia) - dołączyła kolejna dziesiątka.

Decyzją telewidzów awansowali (kolejność przypadkowa): Albina and Familja Kelmendi (Albania), Andrew Lambrou (Cypr), Alika (Estonia), Gustaph (Belgia), Teya and Selena (Austria), Monika Linkyte (Litwa), Blanka z utworem "Solo" (Polska), Voyager (Australia), Brunette (Armenia) i Joker Out (Słowenia).

W wyniku losowania po drugim półfinale reprezentująca Polskę Blanka trafiła do pierwszej części finału - razem z przedstawicielami m.in. Albanii, Austrii, Cypru i Estonii.

Ostatecznie ustalono, że polska wokalistka na scenie pojawi się już jako czwarta z kolei. Przed nią zaprezentuje się Remo Forrer (Szwajcaria) z piosenką "Watergun", a po Blance wystąpi Luke Black (Serbia) z utworem "Samo Mi Se Spava". Typowana na główną faworytkę do zwycięstwa - Loreen ze Szwecji ("Tattoo") - pojawi się jako dziewiąta.

Zdaniem bukmacherów, w eurowizyjnej stawce liczą się również m.in. Finlandia, Ukraina, Francja, Hiszpania, Izrael i Norwegia.

Dodajmy, że od 2000 r. uczestnicy startujący z czwartego miejsca w finale tylko czterokrotnie kończyli rywalizację w pierwszej dziesiątce. Najlepiej poszło w 2003 r. Sertab Erener z Turcji, która z piosenką "Everyway That I Can" wygrała cały konkurs.

13 maja (początek godz. 21 - transmisja m.in. w TVP1 i na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube) w wielkim finale poza uczestnikami nie zabraknie występów specjalnych. Na scenie pojawią się m.in. Kalush Orchestra ("Stefania" i "Changes"), ukraińscy uczestnicy Eurowizji z poprzednich lat: Go_A, Jamala, Tina Karol i Wierka Serdiuczka, a także Sam Ryder (Wielka Brytania), Cornelia Jakobs (Szwecja), Dadi Fryer (Islandia), Duncan Laurence (Holandia), Mahmood (Włochy), Netta (Izrael) i Sonia (Wielka Brytania).



Zwycięzca zostanie wybrany głosami krajowych jury oraz telewidzów (za pośrednictwem aplikacji - nie można oddawać głosów na reprezentanta swojego kraju). W tym roku po raz pierwszy pojawiła się możliwość głosowania przez Resztę Świata (fani spoza państw, które biorą udział w konkursie). Głosy Reszty Świata będą miały wagę z jednego kraju.

Punktację od polskiego jury przekaże prezenterka TVP Ida Nowakowska.



W roli prowadzących wystąpią pochodząca z Ukrainy Julia Sanina, liderka grupy The Hardkiss, aktorka Hannah Waddingham, prezenterka i piosenkarka Alesha Dixon (tą trójkę znamy z obu półfinałów) oraz Graham Norton, legenda konkursu na Wyspach. W 2009 roku przejął komentowanie konkursu z rąk Terry'ego Wogana. I tak jak on będzie dzielić swoje obowiązki pomiędzy rolę prowadzącego i komentatora finału. Norton jest oczywiście znany z roli gospodarza talk show "The Graham Norton Show", w którym regularnie pojawiają się gwiazdy największego formatu. Na scenie pojawi się także Ukrainiec Timur Miroshnychenko, który będzie pełnić rolę korespondenta.

W TVP z Liverpoolu komentuje Aleksander Sikora, którego z Warszawy przy sylwetkach uczestników wspiera Marek Sierocki.

Eurowizja 2023 - lista startowa finału:

1. Teya and Selena (Austria) - "Who the Hell is Edgar?"

2. Mimicat (Portugalia) - "Ai Coração"

3. Remo Forrer (Szwajcaria) - "Watergun"

4. Blanka (Polska) - "Solo"

5. Luke Black (Serbia) - "Samo mi se spava"

6. La Zarra (Francja) - "Évidemment"

7. Andrew Lambrou (Cypr) - "Break a Broken Heart"

8. Blanca Paloma (Hiszpania) - "Eaea"

9. Loreen (Szwecja) - "Tattoo"

10. Albina and Familja Kelmendi (Albania) - "Duje"

11. Marco Mengoni (Włochy) - "Due Vite"

12. Alika (Estonia) - "Bridges"

13. Käärijä (Finlandia) - "Cha Cha Cha"

14. Vesna (Czechy) - "My Sister's Crown"

15. Voyager (Australia) - "Promise"

16. Gustaph (Belgia) - "Because of You"

17. Brunette (Armenia) - "Future Lover"

18. Pasha Perfeni (Mołdawia) - "Soarele si luna"

19. Tvorchi (Ukraina) - "Heart of Steel"

20. Alessandra (Norwegia) - "Queen of Kings"

21. Lord Of The Lost (Niemcy) - "Blood & Glitter"

22. Monika Linkyte (Litwa) - "Stay"

23. Noa Kirel (Izrael) - "Unicorn"

24. Joker Out (Słowenia) - "Carpe Diem"

25. Let 3 (Chorwacja) - "Mama ŠČ!"

26. Mae Muller (Wielka Brytania) - "I Wrote a Song" .