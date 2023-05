Eurowizja 2023 to już 67. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii. Całości patronuje hasło "United by music" - "zjednoczeni przez muzykę".



Po czwartkowym półfinale poznaliśmy już komplet 26 finalistów. Do grona krajów tzw. Wielkiej Piątki (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy) oraz Ukrainy (zwycięzcy z 2022 r.), a także 10 uczestników pierwszego półfinału - Let 3 (Chorwacja), Pasha Perfeni (Mołdawia), Remo Forrer (Szwajcaria), Käärijä (Finlandia), Vesna (Czechy), Noa Kirel (Izrael), Mimicat (Portugalia), Loreen (Szwecja), Luke Black (Serbia) i Alessandra (Norwegia) - dołączyła kolejna dziesiątka.

Decyzją telewidzów awansowali (kolejność przypadkowa): Albina and Familja Kelmendi (Albania), Andrew Lambrou (Cypr), Alika (Estonia), Gustaph (Belgia), Teya and Selena (Austria), Monika Linkyte (Litwa), Blanka z utworem "Solo" (Polska), Voyager (Australia), Brunette (Armenia) i Joker Out (Słowenia).

Polscy dziennikarze oceniają szanse Blanki na Eurowizji

W wyniku losowania po drugim półfinale reprezentująca Polskę Blanka trafiła do pierwszej części finału - razem z przedstawicielami m.in. Albanii, Austrii, Cypru i Estonii. Ostatecznie ustalono, że polska wokalistka na scenie pojawi się już jako czwarta z kolei.

Zdaniem bukmacherów, w eurowizyjnej stawce liczą się m.in. Szwecja, Finlandia, Ukraina, Francja, Hiszpania, Izrael i Norwegia.

Dodajmy, że od 2000 r. uczestnicy startujący z czwartego miejsca w finale tylko czterokrotnie kończyli rywalizację w pierwszej dziesiątce. Najlepiej poszło w 2003 r. Sertab Erener z Turcji, która z piosenką "Everyway That I Can" wygrała cały konkurs.

Eurowizja 2023: Blanka walczy w finale z piosenką "Solo"

13 maja (początek godz. 21 - transmisja m.in. w TVP1 i na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube) w wielkim finale poza uczestnikami nie zabraknie występów specjalnych.



Jako pierwsi na scenie zameldowali się zwycięzcy Eurowizji 2022 - Kalush Orchestra (utwory "Stefania" i "Changes"). W trakcie prezentacji finalistów z flagami pojawili się też ukraińscy uczestnicy Eurowizji z poprzednich lat: Go_A, Jamala, Tina Karol i Wierka Serdiuczka.



Wideo Eurovision Song Contest 2023 - Grand Final | Full Show | Live Stream | Liverpool

Później gościnnie mają się pojawić także Sam Ryder (Wielka Brytania), Cornelia Jakobs (Szwecja), Dadi Fryer (Islandia), Duncan Laurence (Holandia), Mahmood (Włochy), Netta (Izrael) i Sonia (Wielka Brytania).



W roli prowadzących występują pochodząca z Ukrainy Julia Sanina, liderka grupy The Hardkiss, aktorka Hannah Waddingham, prezenterka i piosenkarka Alesha Dixon (tą trójkę znamy z obu półfinałów) oraz Graham Norton, legenda konkursu na Wyspach. W 2009 roku przejął komentowanie konkursu z rąk Terry'ego Wogana.

W TVP z Liverpoolu komentuje Aleksander Sikora, którego z Warszawy przy sylwetkach uczestników wspiera Marek Sierocki.

Blanka podczas finału Eurowizji

Konkursowe występy rozpoczął kobiecy duet Teya and Selena z Austrii ( "Who the Hell is Edgar?" ) . W ognistej czerwieni wystąpiła wokalistka Mimicat z Portugalii ( "Ai Coração") , której towarzyszyła czwórka tancerzy.

Jednym z autorów piosenki "Watergun" Remo Forrera ze Szwajcarii (polskim fanom może nieco przypominać ubiegłoroczny występ Krystiana Ochmana z "River") jest polski producent i kompozytor Mikołaj "Tribbs" Trybulec . Ciekawostka, to on również pracował z Blanką nad jej utworem "Solo". Polka i czwórka jej tancerzy wprowadziła na scenę wakacyjno-latynoski klimat. W notowaniach bukmacherskich po występie Blanka awansowała na 14. miejsce!

Wideo Blanka - Solo (LIVE) | Poland 🇵🇱 | Grand Final | Eurovision 2023

Nieco mroczny nastrój wprowadził Luke Black z Serbii ( "Samo mi se spava" ), a status jednej z faworytek potwierdziła pierwsza reprezentantka Wielkiej Piątki - La Zarra z Francji ( "Évidemment" ). Kolejni wykonawcy to Andrew Lambrou z Cypru ( "Break a Broken Heart" ) oraz Blanca Paloma z Hiszpanii ( "Eaea" ) .

Blanka podczas finału Eurowizji

Zdaniem bukmacherów największe szanse na zwycięstwo ma pochodząca ze Szwecji Loreen, która wygrała już raz Eurowizję - w 2010 r. Teraz wypadła niezwykle efektownie w przebojowym numerze "Tattoo" .

Rodzinna grupa Albina and Familja Kelmendi z Albanii sięgnęła po swój lokalny folklor w utworze "Duje" - jej awans był jedną z niespodzianek czwartkowego półfinału.



Obwołany najprzystojniejszym uczestnikiem tegorocznego konkursu Marco Mengoni z Włoch ( "Due Vite") na Eurowizję powrócił po 10 latach i potwierdził, że ze swoją balladą powinien być w ścisłej czołówce.

Bardzo dobrze wypadła też Alika z Estonii ( "Bridges" ), jednak zdecydowanie większy aplauz wywołał ze swoim pokręconym występem (ludzka stonoga!) pochodzący z Finlandii Käärijä ( "Cha Cha Cha" ). Jego numer błyskawicznie wpada do głowy i nie chce jej opuścić.



Kolejni wykonawcy to eteryczna grupa Vesna z Czech (zaśpiewana po angielsku, czesku i ukraińska piosenka "My Sister's Crown" ) oraz rockowo-metalowa formacja Voyager z Australii ( "Promise" ). Mocno, energetycznie i przebojowo.



Taneczno-klubowe klimaty zaprezentował Gustaph z Belgii ( "Because of You" ). Za nami też występy Brunette z Armenii ( "Future Lover" ) oraz Pashy Perfeni z Mołdawii ( "Soarele si luna" ).



Szczególny entuzjazm na widowni wywołał duet Tvorchi z Ukrainy, choć numer "Heart of Steel" nie jest aż tak przebojowy, jak ubiegłoroczna "Stefania" Kalush Orchestry.

O tytuł eurowizyjnej królowej mocno chce zawalczyć Alessandra z Norwegii - jej piosenka "Queen of Kings" cieszy się statusem przeboju m.in. na TikToku.

Niemiecką rockowo-metalową grupę Lord Of The Lost ( "Blood & Glitter" ) polscy fani mogą pamiętać z koncertu w roli supportu Iron Maiden w 2022 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Dodajmy, że zespół na początku czerwca pojawi się w roli jednej z gwiazd Mystic Festival w Gdańsku.

Zdecydowanie na odmienny klimat postawiła Monika Linkyte z Litwy, która zaśpiewała popowy numer "Stay" . Taneczny popis dała reprezentantka Izraela Noa Kirel w hymnie "Unicorn".

"Potrzebujemy specjalnej mocy. Mocy jednorożca. Jednorożec wygrywa dzięki swojej delikatnej mocy i swojemu pięknu. Może jeśli przestaniemy się nienawidzić i trochę bardziej uwierzymy w bajki, będziemy mieli fenomenalne zjawisko" - mówiła 22-letnia wokalistka.

Let 3 na Eurowizji

Trzy ostatnie konkursowe występy to: zespół Joker Out ze Słowenii ( "Carpe Diem" ), budząca wielkie emocje zwariowana ekipa Let 3 z Chorwacji ( "Mama ŠČ!" z tekstem "Mama kupila traktora") oraz reprezentantka gospodarzy Mae Muller ( "I Wrote a Song" ). Po tej ostatniej piosence rozpoczęło się trwające 15 minut głosowanie telewidzów.

Mae Muller o kobietach w branży muzycznej: Jest jeszcze wiele do zrobienia

W trakcie głosowania na scenie pojawił się ubiegłoroczny reprezentant Wielkiej Brytanii Sam Ryder (zajął wówczas drugie miejsce), którego na perkusji niespodziewanie wsparł Roger Taylor, perkusista legendarnej grupy Queen.



Zwycięzca zostanie wybrany głosami krajowych jury oraz telewidzów (za pośrednictwem aplikacji - nie można oddawać głosów na reprezentanta swojego kraju). W tym roku po raz pierwszy pojawiła się możliwość głosowania przez Resztę Świata (fani spoza państw, które biorą udział w konkursie). Głosy Reszty Świata będą miały wagę z jednego kraju.

Punktację od polskiego jury przekaże prezenterka TVP Ida Nowakowska.

Eurowizja 2023 - lista startowa finału:

1. Teya and Selena (Austria) - "Who the Hell is Edgar?"

2. Mimicat (Portugalia) - "Ai Coração"

3. Remo Forrer (Szwajcaria) - "Watergun"

4. Blanka (Polska) - "Solo"

5. Luke Black (Serbia) - "Samo mi se spava"

6. La Zarra (Francja) - "Évidemment"

7. Andrew Lambrou (Cypr) - "Break a Broken Heart"

8. Blanca Paloma (Hiszpania) - "Eaea"

9. Loreen (Szwecja) - "Tattoo"

10. Albina and Familja Kelmendi (Albania) - "Duje"

11. Marco Mengoni (Włochy) - "Due Vite"

12. Alika (Estonia) - "Bridges"

13. Käärijä (Finlandia) - "Cha Cha Cha"

14. Vesna (Czechy) - "My Sister's Crown"

15. Voyager (Australia) - "Promise"

16. Gustaph (Belgia) - "Because of You"

17. Brunette (Armenia) - "Future Lover"

18. Pasha Perfeni (Mołdawia) - "Soarele si luna"

19. Tvorchi (Ukraina) - "Heart of Steel"

20. Alessandra (Norwegia) - "Queen of Kings"

21. Lord Of The Lost (Niemcy) - "Blood & Glitter"

22. Monika Linkyte (Litwa) - "Stay"

23. Noa Kirel (Izrael) - "Unicorn"

24. Joker Out (Słowenia) - "Carpe Diem"

25. Let 3 (Chorwacja) - "Mama ŠČ!"

26. Mae Muller (Wielka Brytania) - "I Wrote a Song" .