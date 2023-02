67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja w Liverpoolu. Udział w konkursie potwierdziło 37 państw. Wiadomo, że zabraknie przedstawicieli następujących krajów: Bułgaria, Czarnogóra, Macedonia Północna, Monako, Słowacja, Andora, Bośnia i Hercegowina oraz Luksemburg. Z EBU (Europejskiej Unii Nadawców, organizatora konkursu) usunięci są Białoruś i Rosja, co oznacza, że również nie biorą oni udziału.



W 2022 r. Eurowizję wygrał reprezentujący Ukrainę Kalush Orchestra z piosenką "Stefania". Ze względu na toczącą się w tym kraju wojnę (w lutym 2022 r. naszych wschodnich sąsiadów zaatakowała Rosja) EBU zdecydowała, że organizacją tegorocznego konkursu zajmie się Wielka Brytania. Jej reprezentant w 2022 r. - Sam Ryder - zajął drugie miejsce.

Eurowizja 2023: Ukraiński Pomnik Pokoju w Liverpoolu

BBC poinformowała, że w Liverpoolu na kilka majowych dni, gdy odbywać się będzie konkurs, stanie wyjątkowo pomnik. Chodzi o Ukraiński Pomnik Pokoju.

To rzeźba o wysokości 6 metrów. Przedstawia ona stojącego mężczyznę w tunice, z ukraińską flagą i gołębicą, która siedzi na jego ręku. Na cokole wyryte są hasła "Żyjcie w pokoju", "Wybaczajcie", "Dzielcie się", "Dialog". Rzeźba odlana jest z aluminium. Pomnik jest symbolem nadziei i pokoju na świecie.

Pomnik zagości w ogrodach Strawberry Field, na terenie dawnego sierocińca prowadzonego przez Armię Zbawienia. Miejsce to stało się popularne w roku 1967, po tym, jak zespół The Beatles wydał singel z piosenką "Strawberry Fields Forever". Napisał ją John Lennon, który wychowywał się w pobliżu i tam bawił się w dzieciństwie. Gdy w Ukrainie będzie już bezpiecznie, pomnik zostanie przeniesiony do tego kraju na stałe.

Rzeźba została zamówiona przez kalifornijską organizację Global Peace Initiative, która promuje ideę pacyfizmu. Zaprojektowała ją utalentowana 16-latka z Meksyku, Osbelit Garcia-Morales. Mniejsza wersja pomnika została odsłonięta 24 lutego, czyli w pierwszą rocznicę ataku Rosji na Ukrainę, w siedzibie Centrum Ukraińskiej Sztuki i Kultury w Los Angeles.

Eurowizja 2023: Kto poprowadzi konkurs w Liverpoolu?

Od momentu ogłoszenia, że to w Wielkiej Brytanii odbędzie się tegoroczny konkurs, rozpoczęły się spekulacje na temat tego, kto zostanie wybrany na prowadzących. Ostatecznie ujawniono, że koncert poprowadzą zaliczany do legend Eurowizji Graham Norton (blisko 60-letni zdeklarowany gej w 2007 i 2008 współprowadził Konkurs Tańca Eurowizji organizowany w Wielkiej Brytanii, a od 2009 r. komentuje dla BBC wokalną wersję tego konkursu. Z kolei na co dzień w telewizji BBC One prowadzi komediowy talk-show), aktorka Hanna Waddingham (laureatka Emmy za rolę Rebeki Welton w serialu komediowym "Ted Lasso"), wokalistka i jurorka Alesha Dixon , która zaczynała w grupie Miss-Teeq (laureatka brytyjskiego "Tańca z gwiazdami" z 2007 r. dwa lata później została jurorką tego show; oceniała też występy uczestników brytyjskiego, amerykańskiego i australijskiego "Mam talent!") oraz ukraińska wokalistka Julia Sanina, liderka grupy The Hardkiss , wykonującej muzykę z pogranicza rocka alternatywnego i synth popu.

Eurowizja 2023: Kto wystąpi w polskich preselekcjach?

Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Weźmie w nich udział 10 wykonawców zakwalifikowanych przez TVP do koncertu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję". Na scenie zaprezentują się: Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").



Po ogłoszeniu 10 uczestników preselekcji, w notowaniach bukmacherskich do wygranej całej Eurowizji polski reprezentant mocno awansował - obecnie zajmuje 6. miejsce.



Naszego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50.

W 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman z piosenką "River".

Eurowizja 2023 - nowe zasady głosowania

Według nowych zasad o wynikach w półfinałach zadecydują telewidzowie z krajów uczestniczących w konkursie, natomiast jurorzy oddadzą głosy tylko w koncercie finałowym. Telewidzowie z krajów nieuczestniczących będą mogli wspierać wybrany kraj przez głosowanie internetowe.

"W 2023 r. kwalifikacja krajów do każdego z dwóch półfinałów Konkursu Piosenki Eurowizji, odbędzie się wyłącznie na podstawie głosów oddanych przez opinię publiczną. Jury z każdego kraju biorącego udział w danym półfinale nadal odda swoje głosy, ale zostaną one wykorzystane tylko wtedy, gdy ważne teległosowanie nie zostanie zarejestrowane lub nie jest możliwe w danym kraju. Głosy Jury z każdego uczestniczącego kraju będą jednak liczone, jak poprzednio, w Wielkim Finale. Zostaną one połączone z wynikiem głosowania publiczności, aby uzyskać łączny wynik ogólny" - tłumaczy EBU.