Natasza Urbańska urodziła się 17 sierpnia 1977 roku w Warszawie i od dziecka podążała artystyczną ścieżką. Najpierw uczęszczała na gimnastykę, a później małymi krokami rozwijała karierę muzyczną.

"Mask Singer": Natasza Urbańska komentuje słowa Wojewódzkiego Do musicalu "Metro", z którym jest najmocniej kojarzona, trafiła trochę przez przypadek - udała się na casting, by wspierać koleżankę, ale sama też wzięła udział w przesłuchaniu. Mimo że wywarła dobre wrażenie i przeszła wszystkie etapy, nie mogła dostać angażu ze względu na zbyt młody wiek. Swoich sił w tej materii spróbowała - z sukcesem - dwa lata później. Najpierw przyjęto ją jako tancerkę, później zastąpiła chorą Katarzynę Groniec w głównej roli, aż ostatecznie otrzymała tę rolę na stałe.

Urbańska została też asystentką starszego od niej o 18 lat Janusza Józefowicza, dzięki czemu mogła od kulis przyglądać się tworzeniu sztuk telewizyjno-teatralnych. Relacja z Józefowiczem przerodziła się w wieloletni związek. W sierpniu 2008 roku para wzięła ślub, a w grudniu tego samego roku na świat przyszła ich córka Kalina.

Kim jest Natasza Urbańska?

Natasza Urbańska dotąd brała udział w krajowych preselekcjach do Konkursu Piosenki Eurowizji dwukrotnie. W 2007 roku brała udział w programie "Jak Oni Śpiewają", a niedługo po tym spróbowała w preselekcjach z utworem "I Like It Loud" (zajęła 3. miejsce), a w 2008 z piosenką "Blow Over" (zajęła 2. miejsce). W 2009 zdobyła Wiktora w kategorii Gwiazda Piosenki i Estrady.

Później zajmowała się również aktorstwem, które starała się połączyć z muzyką. W 2011 roku zagrała jedną z głównych ról w filmie Jerzego Hoffmana, "1920 Bitwa warszawska". Na potrzeby produkcji nagrała piosenkę "Śpiewka 1920".

Jedną z najbardziej znanych teatralnych kreacji Urbańskiej jest Pola Negri, w którą wcieliła się w spektaklu "Polita" (2011). Wraz z Maciejem Stuhrem zaśpiewała polską wersję piosenki Eltona Johna "Crocodile Rock" z filmu "Gnomeo i Julia".

Na swoim koncie ma także współpracę z wieloma stacjami telewizyjnymi - była gwiazdą programów "Złota Sobota", "Przebojowa Noc", a także trenerką w "Bitwie na głosy". Widzowie mogą pamiętać ją również jako współprowadzącą "Tańca z gwiazdami" lub z koncertów sylwestrowych.

W 2014 roku ukazał się jej singiel "Rolowanie", który w Polsce niemal od razu był na ustach wszystkich. Klip do utworu z tekstem Zofii Kondrackiej był mocno krytykowany, jednocześnie stając się hitem sieci. W zaledwie tydzień od premiery obejrzało go milion osób.

Piosenka promowała album "One". Pochodziły z niego również m.in. single "Muszę odejść" i "Escamillo". W 2020 roku zagrała rolę Anny w produkcji "365 dni", a następnie także w sequelu filmu. Rok później ukazał się "Rajd 44", czyli krążek z którego pochodziły m.in. duet z Maciejem Maleńczukiem "Psie łzy" czy utwór "Instynkt".

W 2022 roku artystka zwyciężyła w programie "Mask Singer". W kostiumie Deszczu pokonała m.in. Beatę Kozidrak, Grzegorza Skawińskiego czy Annę Karwan.

Eurowizja 2023 i Natasza z piosenką "Lift U Up"

Natasza Urbańska jako Natasza w preselekcjach do Konkursu Eurowizji zaprezentuje nową piosenkę, "Lift U Up" (kompozytorzy: Jan Bielecki, Twan Ray; autorzy tekstu: Twan Ray, Natasza Urbańska). To będzie jej trzecia próba w polskich preselekcjach, po 15-letniej przerwie.

Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50. Na razie TVP nie podało oficjalnie składu jury. Przewodniczącą z decydującym głosem ma być Edyta Górniak .

Przypomnijmy, że w 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman.

W niedzielę 26 lutego 2023 roku dowiemy się, kto z Polski pojedzie do Wielkiej Brytanii reprezentować nasz kraj w kultowym konkursie. Koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!", zostanie wyemitowany o godzinie 17:30 w TVP1 i TVP Polonia.

Na scenie zaprezentuje się 10. finalistów, wśród nich Jann, Natasza Urbańska czy Alicja Szemplińska. Organizatorzy zapowiadają, że poza nimi na scenie pojawią się także polskie i zagraniczne gwiazdy.

Na scenie pojawią się też artyści, którym Eurowizja oraz Eurowizja Junior otworzyły drzwi do kariery, czyli Edyta Górniak, Sara James, Roksana Węgiel, a także reprezentant Polski z ubiegłego roku - Krystian Ochman.

Koncert poprowadzą: Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora.

Eurowizja 2023: kto wystąpi w preselekcjach?

W tym roku w preselekcjach bierze udział 10. artystów: Ahlena z piosenką "Booty", Blanka z utworem "Solo", Dominik Dudek z piosenką "Be Good", grupa Felivers z piosenką "Never Back Down", Maja Hyży z utworem "Never Hide", Jann z utworem "Gladiator", Natasza z piosenką "Lift You Up", Yan Majewski z piosenką "Champion", Alicja Szemplińska z piosenką "New Home" i Kuba Szmajkowski z utworem "You Do Me".

Widzowie wybiorą jednego z artystów za pomocą głosowania SMS. Znaczenie będzie mieć także zdanie jury złożonego z "osobowości muzycznych i medialnych oraz doskonałych znawców tematyki eurowizyjnej". Ich tożsamość poznamy dopiero w niedzielę.

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 roku w Liverpoolu. Pomimo zwycięstwa Ukrainy w zeszłorocznym konkursie, nie ma możliwości przeprowadzenia konkursu na terenie kraju. Dlatego też zdecydowano, że zorganizuje go państwo, którego reprezentant zajął 2. miejsce.

Impreza odbywa się dzięki współpracy publicznego nadawcy Ukrainy, a także Wielkiej Brytanii. Wybrany w niedzielę polski reprezentant zaprezentuje się w drugim półfinale, 11 maja 2023 roku.

Eurowizja 2023 - nowe zasady głosowania

Według nowych zasad o wynikach w półfinałach zadecydują telewidzowie z krajów uczestniczących w konkursie, natomiast jurorzy oddadzą głosy tylko w koncercie finałowym. Telewidzowie z krajów nieuczestniczących będą mogli wspierać wybrany kraj przez głosowanie internetowe.

"W 2023 r. kwalifikacja krajów do każdego z dwóch półfinałów Konkursu Piosenki Eurowizji, odbędzie się wyłącznie na podstawie głosów oddanych przez opinię publiczną. Jury z każdego kraju biorącego udział w danym półfinale nadal odda swoje głosy, ale zostaną one wykorzystane tylko wtedy, gdy ważne teległosowanie nie zostanie zarejestrowane lub nie jest możliwe w danym kraju. Głosy Jury z każdego uczestniczącego kraju będą jednak liczone, jak poprzednio, w Wielkim Finale. Zostaną one połączone z wynikiem głosowania publiczności, aby uzyskać łączny wynik ogólny" - tłumaczy EBU.