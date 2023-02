Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Weźmie w nich udział 10 wykonawców zakwalifikowanych przez TVP do koncertu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję". Na scenie zaprezentują się: Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").

Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Po ogłoszeniu 10 uczestników preselekcji, w notowaniach bukmacherskich do wygranej całej Eurowizji polski reprezentant mocno awansował - obecnie zajmuje 6. miejsce. Wśród faworytów polskich eliminacji wskazuje się najczęściej Janna, Alicję Szemplińską i Blankę.



Naszego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50.

W pięcioosobowym jury mają się znaleźć "osobowości muzyczne i medialne oraz znawcy tematyki eurowizyjnej". TVP jednak nie chce zdradzić ich nazwisk przed rozpoczęciem koncertu eliminacyjnego.

Wirtualnemedia.pl podają, że w składzie jury znajdą się m.in. Edyta Górniak (ma być przewodniczącą z decydującym głosem), Agustin Egurrola (tancerz i choreograf, juror programu "You Can Dance - Nowa generacja", były juror "Mam talent"), Marek Sierocki (dziennikarz TVP, komentator dwóch ostatnich konkursów Eurowizji, prowadzący "Szansy na sukces") i Marcin Kusy (dyrektor radiowej Jedynki). W 2022 r. w jury zasiadali Sierocki, Kusy, wokalistka Halina Frąckowiak, muzyk Szymon Orłowski oraz Krystian Kuczkowski (ówczesny dyrektor programowy TVP).



W 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman z piosenką "River".

Maja Hyży z teledyskiem "Never Hide" na Eurowizję: Hit czy kit?

Maja Hyży eurowizyjną piosenką "Never Hide" rozpoczyna nowy etap w swojej karierze. Tekst autorstwa Aleksandry Lewandowskiej skierowany jest do ludzi borykających się z różnymi problemami życiowymi. Ogólny jego sens to jej życiowa dewiza - "nigdy się nie poddawaj". Nawiązuje on bowiem do osobistych doświadczeń wokalistki.

Maja Hyży od lat mierzy się z problemami ortopedycznymi. Przeszła już siedem poważnych operacji, po których została jej na biodrze duża blizna. Niedawno opowiedziała o ogromnym bólu, jakiego doświadczyła i skomplikowanej rehabilitacji. Te przeżycia, jak mówi, przekuła w siłę i dziś chce nią zarażać innych.

"Jako nastolatka przeszłam przez swoje piekło, ale dziś wiem, że moje blizny nie szpecą" - pisała Maja Hyży pod zdjęciem na Instagramie.

W teledysku nakręconym w klubie Chatton w Warszawie zatańczyła 40-osobowa grupa tancerzy, w tym członkowie grupy Volt Agustina Egurroli. Za reżyserię odpowiada Krzysztof Wróbel. W klipie pojawili się dzieci Mai: Wiktor, Aleks (ojcem chłopców jest były mąż wokalistki - Grzegorz Hyży ), Tosia i Zosia. Nie zabrakło też partnera wokalistki - Konrada Kozaka.

Maja Hyży wspomina program "X Factor": Źle tam wypadłam

Początki kariery Mai sięgają programu "X Factor". W 2013 r. wzięła udział w trzeciej edycji, niezależnie w tym show TVN brał udział także Grzegorz Hyży. Wokalistka odpadła w półfinale, jej mąż zajął ostatecznie drugie miejsce.

"Mam wrażenie, że ostatnie moje dwa lata są intensywne. Na przestrzeni dziesięciu lat trochę za mało, jak na osobę, która uwielbia śpiewać i chciałaby dużo pokazać, dużo stworzyć muzycznie. Ale nigdy nie jest za późno. Mam nadzieję, że te dwa lata to dopiero początek i kolejne dziesięć będzie na maksa intensywnych, muzycznych" - opowiadała Maja Hyży w rozmowie z Plotkiem.

Wokalistka niechętnie wraca do początków w "X Factorze".

"Ja tam źle wypadłam. Ten mój śpiew był raczkujący i nie miałam doświadczenia. Stres po prostu zjadał mój wokal w 80 proc. Może jeden występ mogłabym sobie powtórzyć" - ocenia po latach. Uznała, że oceniający ją jurorzy "byli straszni momentami". Kilka lat po programie mocno krytykował ją Kuba Wojewódzki, który opiekował się nią w show.