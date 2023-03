Lord of the Lost to działająca od 2007 r. formacja rodem z Hamburga. Twórczość ekipy dowodzonej przez wokalistę Chrisa "Lorda" Harmsa to mieszanka gotyckiego metalu, industrialu i dark rocka.

Zespół stopniowo zdobywał coraz większą popularność - od płyty "Empyrean" (2016) kolejne albumy docierały do czołowej dziesiątki niemieckiej listy bestsellerów. Wydany w grudniu 2022 r. materiał "Blood & Glitter" znalazł się na szczycie tego zestawienia.

Grupa została osobiście wybrana przez Steve'a Harrisa, by otwierać koncerty Iron Maiden w Europie w 2022 r. (w tej roli Niemców mogliśmy oglądać na PGE Narodowym w Warszawie), a w czerwcu 2023 r. zespół pojawi się w roli jednej z gwiazd Mystic Festival w Gdańsku.

Z tytułowym nagraniem z płyty "Blood & Glitter" grupa zgłosiła się do niemieckich preselekcji do tegorocznej Eurowizji. Zwycięzcę wybierali widzowie i jury z ośmiu różnych krajów w stosunku 50:50. Zdecydowana większość jurorów (6 z 8 państw) postawiła na Willa Churcha i jego "Hold On". W głosowaniu jury Lord Of The Lost zajęli piąte miejsce (na dziewięciu uczestników), ale za sprawą ogromnego poparcia widzów to właśnie oni zostali wybrani reprezentantami Niemiec do Liverpoolu.

Dodajmy, że Lord Of The Lost mają zagwarantowane miejsce w finale jako przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki (kraje, które najwięcej wpłacają do Europejskiej Unii Nadawców organizującej Eurowizję).



Po wygranej w preselekcjach pojawiły się plotki, że utwór "Blood & Glitter" gloryfikuje przemoc i brutalność, a nawet promuje satanizm. Do tych zarzutów postanowili odnieść się sami muzycy, prosząc o interpretację nagrania popularny ChatGPT.

"Tekst 'Blood and Glitter' jest otwarty na interpretacje, ale wydaje się, że dotyczy życia i wszystkich jego wzlotów i upadków, zarówno dobrych (słodkich), jak i złych (gorzkich), i uznania, że wszyscy mamy tę samą krew płynącą w naszych żyłach. Wyrażenie 'krew i blask' może reprezentować kontrast między brutalną rzeczywistością życia (krew) a blichtrem i przepychem (blask), za którymi często gonimy" - cytują sztuczną inteligencję Niemcy.

"Ogólnie rzecz biorąc, piosenka wydaje się opowiadać o celebrowaniu życia i znajdowaniu radości zarówno w dobrych, jak i złych chwilach oraz o uznaniu, że wszystkich łączy nas człowieczeństwo" - czytamy.

Eurowizja 2023 odbędzie się w maju w Liverpoolu. Przypomnijmy, że mimo zwycięstwa Ukrainy, kraj nie był w stanie z powodu wojny zorganizować u siebie imprezy. Dlatego też konkurs przeniesiono do Wielkiej Brytanii, a organizatorzy ściśle współpracują z Ukraińcami przy tworzeniu wydarzenia.

Polską reprezentantką (w atmosferze skandalu) została wybrana Blanka z piosenką "Solo". Obecnie naszej wokalistce bukmacherzy dają 22. miejsce na liście do zwycięstwa (Lord Of The Lost są oczko niżej).



