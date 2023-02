Jann to naprawdę Jan Rozmanowski, który jako nastolatek z rodziną przeniósł się do Irlandii Północnej. Śpiewał w Operze Narodowej, kształcił się w Flynn Performing Arts w Newry oraz studiował wokal na prestiżowej uczelni BIMM w Londynie (lata 2018-2022).

W marcu 2022 r. wypuścił debiutancką EP-kę "Power". Rozpoczęciem nowego etapu w karierze jest singel "Gladiator" , z którym zgłosił się do polskich preselekcji do Eurowizji.

Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Weźmie w nich udział 10 wykonawców zakwalifikowanych przez TVP do koncertu "Tu bije serce Europy - Wybieramy hit na Eurowizję". Na scenie zaprezentują się: Ahlena ("Booty"), Blanka ("Solo"), Dominik Dudek ("Be Good"), Felivers ("Never Back Down"), Maja Hyży ("Never Hide"), Jann ("Gladiator"), Natasza ("Lift U Up"), Alicja Szemplińska ("New Home"), Kuba Szmajkowski ("You Do Me") i YAN ("Champion").

Zdaniem bukmacherów, głównym faworytem do zwycięstwa jest Jann, czyli 24-letni Jan Rozmanowski. Obecnie klip do piosenki "Gladiator" ma już ponad 510 tys. odsłon.

- Eurowizja jest konkursem, który znam od dziecka, więc pojawiał się czasem ten pomysł, żeby spróbować, ale nie w tym przypadku. I chyba dobrze, bo gdybym tworzył utwór z myślą o Eurowizji, mógłby nie być tak autentyczny i szczery - mówi w rozmowie z Interią Jann (cały wywiad opublikujemy wkrótce).

Po ogłoszeniu 10 uczestników preselekcji, w notowaniach bukmacherskich do wygranej całej Eurowizji polski reprezentant mocno awansował - obecnie zajmuje 6. miejsce.

Naszego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50. W pięcioosobowym jury mają się znaleźć "osobowości muzyczne i medialne oraz znawcy tematyki eurowizyjnej". TVP jednak nie chce zdradzić ich nazwisk przed rozpoczęciem koncertu eliminacyjnego.

Eurowizja 2023: Kim jest Jann?

Jak przyznaje sam Jann, przez ostatnie miesiące nabrał znacznie większej świadomości artystycznej, co słychać w jego najnowszym utworze. "Gladiator" to wyważone połączenie odwagi, pewności siebie, emocji oraz świeżego brzmienia.

Utwór jest autorską kompozycją Janna. Artysta odpowiada za warstwę tekstową i muzyczną singla, a przy produkcji numeru współpracował z Jeremiaszem Hendzlem. Piosence towarzyszy zaskakujące wideo, które artysta stworzył wspólnie z Adamem Romanowskim.

"Romantyczny, momentami niemal rozerotyzowany miks elektroniki, r'n'b i popu w stylu Seana Nicholasa Savage'a, SOHNa, Son Luxa czy RY X - to wszystko tworzy smakowitą, dopieszczoną całość, wypełnioną po brzegi emocjami. Jann to przykład na to, iż polska muzyka wciąż może bez trudu zaskarbić sobie przychylność słuchaczy na całym świecie" - tak Janna zapowiadał festiwal Great September w Łodzi, gdzie miał okazję wystąpić.

Jann na każdym kroku podkreśla, jak wielkie znaczenie dla niego ma wsparcie fanów - to dzięki nim postanowił zgłosić swój utwór do preselekcji.

W internecie sympatycy wokalisty apelują do głosowania na niego podczas niedzielnego koncertu. Sporo też głosów z zagranicy od fanów Eurowizji, którzy chwalą "Gladiatora".



"Ten człowiek musi reprezentować nas na Eurowizji! Po świetnym Ochmanie pora na kolejną perełkę. Niech Europa usłyszy, że Polska to nie tylko Edyta Górniak czy Ich Troje... Ten utwór i teledysk to taka magia...", "Chyba się popłaczę, jak ta piosenka nie pojedzie na Eurowizję. No, jak się dostanie to też się popłaczę, ale ze szczęścia", "TVP, proszę zluzować gumki w gaciach i wysłać Janna na Eurowizję!", "Jeśli wybierzemy tę piosenkę to odzyskam wiarę w Eurowizję" - czytamy głosy zachwyconych fanów.

Furorę w sieci robi archiwalny występ nastoletniego Jana Rozmanowskiego, który w 2014 r. śpiewał "Biały krzyż" Czerwonych Gitar w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego.



Przypomnijmy, że w 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman, zwycięzca 11. edycji "The Voice of Poland".