Eurowizja 2023: Blanka walczy o finał. Kto wystąpi w drugim półfinale? [TRANSMISJA, WYNIKI]

Eurowizja 2023

W czwartkowym półfinale Konkursu Piosenki Eurowizji w Liverpoolu do walki stanie reprezentantka Polski - Blanka - z utworem "Solo". Czy uda się jej awansować do finału? Co czeka nas podczas koncertu?

Blanka reprezentuje Polskę podczas Eurowizji 2023 w Liverpoolu /Anthony Devlin /Getty Images