Eurowizja 2023 to już 67. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii. Całości patronuje hasło "United by music" - "zjednoczeni przez muzykę".



Eurowizja 2023 odbędzie się w dniach 9-13 maja w Liverpoolu. Podczas konkursu wystąpi 37 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 31 propozycji (kraje tzw. Wielkiej Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale, a także Ukraina - zwycięzcy z 2022 r.), a w finale wyłącznie 26. W tegorocznej imprezie zabraknie Czarnogóry, Bułgarii i Macedonii Północnej, które zrezygnowały z udziału.

Do finału awansowali już (kolejność przypadkowa): Let 3 (Chorwacja), Pasha Perfeni (Mołdawia), Remo Forrer (Szwajcaria), Käärijä (Finlandia), Vesna (Czechy), Noa Kirel (Izrael), Mimicat (Portugalia), Loreen (Szwecja), Luke Black (Serbia) i Alessandra (Norwegia).

11 maja (początek godz. 21) w drugim półfinale zaprezentowało się 16 uczestników. Na scenie nie zabraknie również gościnnie występujących gwiazd.

W roli prowadzących występują pochodząca z Ukrainy Julia Sanina, liderka grupy The Hardkiss, aktorka Hannah Waddingham oraz prezenterka i piosenkarka Alesha Dixon.

Według bukmacherów reprezentująca Polskę Blanka z piosenką "Solo" powinna wywalczyć sobie awans do finału. W tym roku decydują wyłącznie widzowie (na Blankę nie można głosować z Polski).



W TVP z Liverpoolu komentuje Aleksander Sikora, którego z Warszawy przy sylwetkach uczestników wspiera Marek Sierocki.

Konkursowe zmagania rozpoczął reprezentant Danii Reiley z piosenką "Breaking My Heart" . Całość mocno kolorowa, radosna i z ukłonem w stronę młodszej części publiczności (wokalista rodem z Wysp Owczych ma 25 lat).



Spore wrażenie w festiwalowym stylu zrobiła Brunette z Armenii ( "Future Lover" ). Dość zaskakujący występ dał 19-letni Theodor Andrei (Rumunia) w utworze "D.G.T. (Off and On)" , który rozpoczął spokojnym wstępem z akustyczną gitarą, by później porzucić instrument.

Alika z Estonii wykonała balladę "Bridges". 20-latka zdaniem bukmacherów powinna zamknąć dziesiątkę, która znajdzie się w sobotnim finale.

Ubrany w biały garnitur i taki sam kapelusz Gustaph (Belgia) wsparty przez trzyosobowy chórek zaprezentował mocno taneczną piosenkę "Because of You" .

Andrew Lambrou na świat przyszedł w Sydney w Australii, ale w konkursie występuje w barwach Cypru, bo to z tej wyspy pochodzi jego rodzina. "Break a Broken Heart" to ballada z mocnymi elementami i efektowną oprawą, z pirotechniką na czele. Polakom 24-latek mógł przypomnieć ubiegłoroczny występ Krystiana Ochmana w utworze "River".

Reprezentantka Islandii Dilja ( "Power") to kolejna przedstawicielka młodszego pokolenia - wokalistka mieszkająca obecnie w Kopenhadze (Dania) ma 21 lat.



Wyraźnie stremowany Victor Vernicos z Grecji ("What They Say") zachował się jak bokser, którego znokautowała jego piosenka. Po Greku na scenie pojawiła się Blanka z dynamicznym układem tanecznym (u jej boku pojawiła się czwórka tancerzy). Mimo różnych zastrzeżeń, które pojawiały się przed konkursem widać było, że Polka poradziła sobie z występem.



Kolejni wykonawcy to zespół Joker Out ze Słowenii ( "Carpe Diem" ), wokalistka Iru z Gruzji ( "Echo" ) oraz mogący budzić skojarzenia z Maneskin kwartet Piqued Jacks z San Marino ( "Like an Animal" ).

Duet Teya and Selena z Austrii ( "Who the Hell is Edgar?" ) zaliczany jest do grona zdecydowanych faworytów czwartkowego półfinału i wokalistki ten status zdecydowanie potwierdziły.



Rodzinna formacja Albina and Familja Kelmendi sięgnęła po albański folklor w utworze "Duje".



Przedostatnia uczestniczka - Monika Linkyte z Litwy ( "Stay" ) - to już zdecydowanie inna, bardziej festiwalowa estetyka.

Mocnym akcentem konkursową stawkę zamknęła łącząca rocka progresywnego i metalowe brzmienia grupa Voyager z Australii ( "Promise" ).

W trakcie głosowania telewidzów zaprezentowano specjalny pokaz "Music Unites Generations", będący wiązanką ukraińskich melodii (m.in. popularna kompozycja "Szczedryk") w wykonaniu reprezentantki Ukrainy na Eurowizji 2014 Mariji Jaremczuk, wokalisty OTOY i Zlaty Dziunki, która w barwach naszych wschodnich sąsiadów wystąpiła na Eurowizji Junior 2022.

Już po zakończeniu głosowania, ale przed ogłoszeniem wyników odbył się wokalno-taneczny pokaz "Be Who You Wanna Be", którym dowodziła trójka drag queens.



Eurowizja 2023 - lista startowa drugiego półfinału:

1. Reiley (Dania) - "Breaking My Heart"

2. Brunette (Armenia) - "Future Lover"

3. Theodor Andrei (Rumunia) - "D.G.T. (Off and On)"

4. Alika (Estonia) - "Bridges"

5. Gustaph (Belgia) - "Because of You"

6. Andrew Lambrou (Cypr) - "Break a Broken Heart"

7. Dilja (Islandia) - "Power"

8. Victor Vernicos (Grecja) - "What They Say"

9. Blanka (Polska) - "Solo"

10. Joker Out (Słowenia) - "Carpe Diem"

11. Iru (Gruzja) - "Echo"

12. Piqued Jacks (San Marino) - "Like an Animal"

13. Teya and Selena (Austria) - "Who the Hell is Edgar?"

14. Albina and Familja Kelmendi (Albania) - "Duje"

15. Monika Linkyte (Litwa) - "Stay"

16. Voyager (Australia) - "Promise" .

Największym faworytem do zwycięstwa Eurowizji w 2023 roku pozostaje Szwecja, którą reprezentuje wokalistka Loreen z piosenką "Tattoo". W stawce liczą się również Finlandia, Francja, Ukraina, Hiszpania i Norwegia. Z "polskiego" półfinału najwyżej notowany jest duet Teya and Selena z Austrii.