Od początku maja przygotowania do eurowizyjnych koncertów weszły w kluczową fazę. 2 maja odbyła się pierwsza próba z udziałem Blanki . Trzy dni później - 5 maja - wokalistka ponownie stanęła na scenie.

W porównaniu do pierwszej próby nie nastąpiły drastyczne zmiany w występie. Za plecami Blanki widoczne są tropikalne wizualizacje, a gwiazda pojawia się w pomarańczowo-fioletowej stylizacji. Na scenie towarzyszą jej cztery tancerki, pojawiają się także fajerwerki, które wieńczą ostatni refren. Blanka w trakcie występu zmieni strój, a co najważniejsze piosenka będzie miała również taneczny przerywnik, w trakcie którego Polka będzie mogła zaprezentować swoje umiejętności.

Blanka ujawnia szczegóły występu na Eurowizji

Po próbie Polka pojawiła się w studiu Eurowizji , a na TikToku można było obejrzeć krótką rozmowę z wokalistką, którą przeprowadził pochodzący z Kijowa komik i aktor Timur Mirosznyczenko.

Blanka na wstępie przyznała, że czuje się oszołomiona tym, co dzieje się wokół niej w ostatnich dniach, ale w dobrym słowa tego znaczeniu. "Dopiero skończyliśmy próbę, było wspaniale, nie możemy się doczekać, aż to zobaczycie" - mówiła.

Polka stwierdziła również, że podczas drugiej próby poprawiono elementy związane z pracą kamery oraz prezentacji na scenie. "Korygujemy każdy drobny detal, będzie naprawdę dobrze" - zapewniała. "Jestem spokojna i szczęśliwa, najważniejsze, aby kraj był dumny z tego, że ich reprezentuje" - dodała.



Zapytana jak radzi sobie ze stresem przed występem, przyznała, że ma swoje techniki oddychania, a jej trenerzy wokalni wyjaśniali jej, że przed występem nie może się niczym dekoncentrować oraz być skupiona na tym, co robi. Wskazówki oprócz jej sztabu daje jej również mama, która cały czas domaga się, aby Blanka odpowiednio wypoczęła przed półfinałem.



Zdjęcie Blanka podczas drugiej próby na Eurowizji / EBU/Chloe Hashemi / materiały prasowe

O czym jest przebój Blanki "Solo"? Stworzyła go w 40 minut!

"Nie marnuję ani sekundy. Gdy coś robię, to idę na całość, trenujemy codziennie, mówią mi, żebym odpoczywała, ale ja nie chcę, cały czas ulepszamy występ. W Liverpoolu udzielam też wywiadów i próbuję zwiedzać chociaż to trudne" - wyjaśniała. Przyznała też, że jej występ jest o tyle cięższy, że musi łączyć taniec z i śpiewanie, co wymaga od niej dobrej formy fizycznej.

Blanka wytłumaczyła również przekaz swojego utworu, którym - ujmując w skrócie - jest bycie sobą oraz trzymanie się z dala od toksycznych osób.

Zdjęcie Blanka podczas drugiej próby na Eurowizji / EBU/Chloe Hashemi / materiały prasowe

"Liczę, że Solo to hymn dający ludziom siłę. Mówi o tym, że wystarczy być sobą, że ty jesteś najważniejszy. Jakby się dobrze zastanowić w tekście jest głęboki przekaz, ale utwór jest jednak taneczny i ma zachęcać do dobrej zabawy" - tłumaczyła. Dodatkowo zdradziła, że piosenka powstała podczas spotkania na Zoomie z autorkami Marią Broberg i Julią Sundberg, a napisanie całości zajęło 40 minut.

Na koniec wokalistka ujawniła, że podczas jej prezentacji na scenie będzie sporo pirotechniki oraz sporo wizualizacji. "Mój występ dotyczy dobrej zabawy, słońca i lata" - dodała. Jaj taneczna choreografia inspirowana jest tym, co na poprzednich Eurowizjach robiły: Chanel z Hiszpanii i Eleni Foureira z Cypru.

Przypomnijmy, że Blanka wystąpi podczas drugiego półfinału na Eurowizji, który odbędzie się 11 maja. Finał Eurowizji zaplanowano na 13 maja. Według bukmacherów Polka ma zająć miejsce dające jej awans do finału. Jeżeli wokalistka awansuje do finałowego koncertu zajmie w nim końcowe lokaty.



Zdjęcie Blanka podczas drugiej próby na Eurowizji / EBU/Sarah Louise Bennett / materiały prasowe