Alicja Szemplińska (posłuchaj!) przyszła na świat 29 kwietnia 2002 r. w Ciechanowie. Jest córką Izabeli Nadratowskiej i Radosława Szemplińskiego. Ma także siostrę - Aleksandrę, która czasem towarzyszy jej w muzycznych przygodach.

Już w dzieciństwie śpiewała w kościelnym chórze i jako młoda dziewczynka brała udział w wokalnych konkursach. Gdy miała 12 lat, zapisała się na profesjonalne lekcje śpiewu.

"Chciałabym, żebyś była moją córką" - mówiła wzruszona Edyta Górniak, która zasiadała w jury "Hit Hit Hurra" - programu dla dzieci wygranego w 2016 r. przez Alicję. Szemplińska zaśpiewała tam m.in. hit Whitney Houston "Try It On My Own" (posłuchaj!), "Kolorowy wiatr" Edyty Górniak, przebój "Niech żyje bal" wspólnie z Marylą Rodowicz (zobacz!) oraz utwór Beyonce "Listen" (sprawdź!).



W wieku 17 lat, przygotowana wokalnie dziewczyna, trafiła do "The Voice of Poland". Tam zdecydowała się na współpracę z Tomsonem i Baronem. Każdy z jej występów spotykał się z zachwytem trenerów. W końcu, pokonując w finale Darię Reczek, wygrała dziesiątą edycję programu.

Pandemia i eurowizyjne fiasko

Kolejny triumf odniosła w programie "Szansa na sukces. Eurowizja 2020", dzięki czemu została wybrana reprezentantką Polski na ten konkurs. Niestety z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie zostało odwołane. Alicja Szemplińska miała wystąpić w Rotterdamie z utworem "Empires" (sprawdź!). TVP nie zdecydowała się ponownie wybrać młodej wokalistki i reprezentantem Polski w 2021 roku został Rafał Brzozowski, który poniósł klęskę, odpadając w półfinale.

Nastoletnia wówczas Alicja nie kryła rozczarowania takim obrotem sprawy. "Marzenia o tegorocznej Eurowizji dobiegły dziś końca. Przeżywałam to już, ale ostatnim razem była jeszcze nadzieja, którą żyłam kolejny rok. Do dziś. COVID zatrzymał mnie w zeszłym roku, a w tym..." - napisała wtedy Szemplińska w mediach społecznościowych.

Clip Alicja Szemplińska Empires

Nowy etap kariery Alicji Szemplińskiej po nieudanej przygodzie z Eurowizją

Szemplińska po eurowizyjnym niepowodzeniu zabrała się do pracy. Zaczęła seryjnie wypuszczać nowe piosenki. Do końca 2020 r. single - "Gdzieś", "Pusto", "Kolęda dla nieobecnych" (z Piotrem Walickim) i "Na pamięć".

W październiku 2021 roku do sieci trafił utwór "Ej, stop!" (sprawdź!), gdzie podsumowała ostatnie kilkanaście miesięcy, w trakcie których bardzo dużo jej planów musiało ulec zmianie. "To miał być dobry rok / Na wielką wodę skok" - słyszymy na początku. Po nim do sieci trafił duet z Hodakiem w utworze "Spójrz".

"W ostatnim czasie dostawałam od was dużo pytań o muzykę i nadchodzące projekty. Intensywna praca nad nowym materiałem trwa nieustannie a ja jestem bardzo podekscytowana, że mogę podzielić się z wami super newsem - jestem częścią Island Records Polska! Już w najbliższym czasie możecie się spodziewać wielu muzycznych nowości" - pisała w tamtym czasie na Instagramie.

W 2022 roku do sieci trafił jej kolejny numer - "IDK" - nagrany z producentem Duitem, w którym wokalistka zaprezentowała swoją miłość do soulu i R&B.



Zdjęcie Alicja Szemplińska / Jan Bielecki / East News

Eurowizja 2023: Tym razem się uda?

W 2023 roku Alicja Szemplińska zdecydowała się zgłosić ponownie do walki o Eurowizję. Tym razem zrobiła to z utworem "New Home".

- Miałam w sobie bardzo dużo emocji - wiele wątpliwości i strachu. Jednak myślę, że odwagę dała mi przede wszystkim piosenka "New Home", która powstała i w którą wierzę, ale też bardzo mocno czuję. I przede wszystkim ludzie - ci, którzy od prawie 3 lat codziennie wysyłają mi wiadomości z prośbą: "Alicja, zgłoś się na Eurowizję"; "Alicja, kiedy zgłosisz się na Eurowizję, prosimy!". Wydaje mi się, że robię to dla siebie, ale też i dla ludzi, bo wiem, jak bardzo niektórzy na to czekają - nie tylko ludzie z Polski, ale też fani Eurowizji z różnych krajów.

"’New Home’ to emocjonalna ballada, która zainspirowana została opowieściami osób wyrwanych z różnych powodów ze swoich domów i codzienności, zmuszonych do odnalezienia się w nowej dla siebie rzeczywistości" - czytamy w zapowiedzi. Muzykę do piosenki stworzyła Chloe Martini, która zajęła się też produkcją utworu. Tekst z Szemplińską napisała Farrah Guenena.