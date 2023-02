Afera wokół eliminacji do Eurowizji w TVP. Blanka zabrała głos

Eurowizja 2023

Atmosfera wokół wyboru reprezentantki Polski na Eurowizję wciąż jest gorąca. Po sieci krąży petycja, w której fani Janna domagają się rezygnacji Blanki z wyjazdu do Liverpoolu, a dziennikarze zajmujący się Eurowizją w Polsce domagają się rozwiania wszelkich wątpliwości wokół koncertu przez TVP. Do krytyków zwróciła się sama Blanka. O co zaapelowała?

Blanka wywalczyła awans na Eurowizję, chociaż nie wszyscy są zdania, że powinna jechać do Liverpoolu /Radosław Nawrocki /Agencja FORUM