Koncert eliminacyjny do Eurowizji zorganizowany przez TVP wygrała Blanka z utworem "Solo". W tyle zostawiła Janna z singlem "Gladiator" (posłuchaj!) oraz Dominika Dudka z piosenką "Be Good" (posłuchaj!).

Reklama

Jednak nie wszystkim przypadł do gustu taki wybór, zwłaszcza, że głosowanie widzów wygrał zdecydowanie Jann. Pojawiły się nawet pogłoski o tym, że wokalista miał od swojej konkurentki aż trzy razy więcej głosów, jednak informacji nie potwierdziła do tej pory TVP.

Wokół wyboru Blanki narosło mnóstwo niedopowiedzeń, a wszystko ze względu na to, jak zorganizowany został konkurs przez TVP. Kontrowersje wzbudziło wspólne ujęcie syna Edyty Górniak (przewodniczącej jury) i wokalistki, zmiana regulaminu na kilka dni przed konkursem, sposób ogłoszenia wyników oraz zasiadanie w jury Agustina Egurroli, który miał być do tej pory choreografem Blanki (tancerze jego grupy Volt wspierali wokalistkę na scenie m.in. podczas sylwestra TVP).



W sieci można znaleźć petycję, w której fani Janna domagają się rezygnacji Blanki i wysłania ich faworyta przez TVP do Liverpoolu. Do tej pory podpisało się pod nią ponad 47 tysięcy osób.

Do budzących kontrowersje preselekcji postanowił się odnieść również tancerz, choreograf i prezenter Michał Piróg, współprowadzący "Top Model". Przez wszystkich dziewięć edycji zasiadał w jury programu "You Can Dance - Po prostu tańcz!" razem z Agustinem Egurrolą. To właśnie zdjęcie ze swoim kolegą z jury opublikował na Instagramie z poniższym komentarzem.



"Zawsze siadałem za stołem i czekałem co mnie zaskoczy i zachwyci ale byli tacy którzy pytali wcześniej 'kto ma być najlepszy'...." - napisał Piróg, a pod jego postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów Eurowizji, dziękujących za jego wsparcie. "Niech wszyscy mówią o ustawce", "Brawo panie Michale za odwagę", "Mam nadzieję, że więcej osób pójdzie w ślad za tobą i temat nie ucichnie" - czytamy. Fani zwracają uwagę na to, że na profilu Agustina Egurroli są kasowane komentarze i blokowana możliwość publikowania wpisów.



"A kto pytał? Dawaj w otwarte karty" - zachęciła aktorka Ula Dębska (m.in. "Plebania", "Pierwsza miłość", tańczyła w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie). "prezes, drugi pan ze zdjęcia, człowiek wewnętrznego interesu. Zwał jak zechcesz" - odpisał Piróg.

Instagram Post Rozwiń

Jak zamieszanie wokół eliminacji komentuje Blanka?

"Nie rozumiem aż tak przykrych słów. Chcę pokazać się jak najlepiej. Mam nadzieję, że ludzie zrozumieją, że chcę jak najlepiej dla Polski" - skomentowała. Zapytana o stosunki z Jannem Blanka zapewniła: "Nie ma między nami żadnego hejtu. Jesteśmy w przyjacielskiej relacji".