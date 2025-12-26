Gdy za oknem pojawia się pierwszy śnieg (albo patrząc na polskie realia - jedynie przymrozek), a dom zaczyna wypełniać zapach choinki i pierniczków, przychodzi czas na wyjątkowe chwile, najczęściej spędzane w gronie najbliższych. Okres Bożego Narodzenia wielu z nas umila sobie świątecznymi playlistami. Przy wigilijnym stole śpiewamy kolędy, lecz w czasie przygotowań, zimowych porządków czy ubierania drzewka nie może zabraknąć tanecznych hitów, dzięki którym obowiązki idą o wiele sprawniej. Oto zestawienie 10 najpiękniejszych zimowych piosenek, które wprowadzą nas w magiczny klimat świąt.

1. De Su - "Kto wie?"

Zestawienie otwiera utwór, który Polakom szczególnie kojarzy się ze świętami. Powstał w latach 90. i błyskawicznie przyniósł sławę zespołowi De Su. Ta nastrojowa ballada wprowadza spokój i refleksyjny klimat, na które często brakuje czasu w szale świątecznych przygotowań. Tekst opowiada o tęsknocie, niepewności i oczekiwaniu na miłość, co nie zawsze pasuje do radosnych, bożonarodzeniowych chwil. Daje jednak nadzieję na bliskość i z pewnością trafia do serc tych, którzy nie mogą spędzić świąt w gronie najbliższych.

2. Mariah Carey - "All I Want for Christmas Is You"

"It's timeeeee!" - krzyczy Mariah Carey, gdy tylko rozpocznie się okres bożonarodzeniowy. Niektórzy z pewnością umieściliby utwór w zestawieniu "Najbardziej denerwujących piosenek świątecznych", ale dla wielu jest to nieodłączny element bożonarodzeniowych przygotowań. Popowy, taneczny hit może dodać energii przy świątecznych porządkach czy usprawnić pakowanie prezentów. No bo kto nie lubi sobie pośpiewać, gdy czekają na niego kolejne obowiązki domowe? Choć Mariah Carey sama przyznaje, że wychowywała się w trudnych warunkach, a Boże Narodzenie nie kojarzyło jej się z ciepłem i radością, udało jej się stworzyć ponadczasową piosenkę, która rozgrzewa nawet te najbardziej lodowate z serc.

3. Skaldowie - "Z kopyta kulig rwie"

To kolejny polski klasyk, którego nie może zabraknąć na świątecznej składance. Piosenka powstała w latach 70., w okresie, gdy Skaldowie intensywnie sięgali po inspiracje folklorem góralskim i muzyką ludową, łącząc je z nowoczesnym (jak na tamte czasy) brzmieniem rockowo-popowym. W ten sposób udało im się stworzyć "Z kopyta kulig rwie" - radosną, dynamiczną i zabawną kompozycję, inspirowaną polskimi tradycjami. Kulig, jako symbol wspólnej, świątecznej zabawy i beztroski idealnie sprawdził się w piosence, która potrafi poprawić humor nawet największym antyfanom świąt.

4. Brenda Lee - "Rockin' Around the Christmas Tree"

Retro klimat w święta najlepiej zapewni właśnie ten utwór. Powstał jeszcze w latach 50., a tekstem zajął się Johnny Marks - jeden z najważniejszych twórców klasycznych, amerykańskich piosenek świątecznych. Jego kompozycje prędko stawały się hitami, więc podobny los spotkał także "Rockin' Around the Christmas Tree". Miała prosty, taneczny rytm, a tekst budził skojarzenia z domowym ciepłem i zabawą - to się nie mogło nie udać! Co ciekawe, dziś utwór wielu osobom kojarzy się z klimatem dawnych lat, a śpiewający w nim głos utożsamiają z dojrzałą kobietą, która sporo wie o świątecznych obowiązkach domowych. W rzeczywistości piosenkę śpiewała zaledwie 13-letnia dziewczynka! Brenda Lee pomimo młodego wieku miała niski głos i świetnie czuła rockandrollowy groove, przez co znając prawdę o jej ówczesnym wieku można zabłysnąć muzyczną ciekawostką przy wigilijnym stole.

5. Ariana Grande - "Santa Tell Me"

Okres bożonarodzeniowy to nie tylko melancholijne piosenki z przekazem, powstałe wiele lat temu. Nikomu nie zaszkodzi odrobina popowej, nowoczesnej energii. W 2014 r. Ariana Grande podzieliła się ze swoimi słuchaczami świątecznym kawałkiem, który błyskawicznie trafił na listę Billboard Hot 100 i stał się obowiązkową pozycją na bożonarodzeniowych playlistach. Tekst oparty został na prostym przesłaniu - gwiazda zwraca się z prośbą do Mikołaja, aby zamiast prezentów, przyniósł jej szczerość w miłości. Melodia jest lekka, brzmi nowocześnie, a jednocześnie nie brakuje w niej akcentów świątecznych. To perfekcyjny przepis na hit, który pokocha każdy miłośnik zimy.

6. Czerwone Gitary - "Jest taki dzień"

Utwór powstał w latach 60., kiedy zespół Czerwone Gitary nazywany był "polskimi Beatlesami". Nie mógł więc przejść bez echa i nie stać się świątecznym klasykiem. Krzysztof Klenczon napisał muzykę, a Andrzej Mogielnicki tekst, chcąc stworzyć piosenkę o wyjątkowym dniu w roku, który niesie ciepło i wspólnotę. Atmosfera Bożego Narodzenia wybrzmiewa w nim już od pierwszych nut, a tekst skłania do refleksji i dzielenia się dobrem. Pożytek z piosenki zrobiły sobie nawet największe krajowe korporacje, które często korzystają z niej, aby stworzyć zapadające w pamięć reklamy. W końcu nic tak nie napędza atmosfery świąt, jak zakupy!

7. Justin Bieber - "Mistletoe"

To z pewnością ulubiona świąteczna piosenka każdej młodej dorosłej, której nastoletnie lata przypadły na moment szczytowej kariery Justina Biebera. Artysta w 2011 r. wydał świąteczny album, którego wizytówką stało się właśnie "Mistletoe". Utwór ma młodzieżowy, romantyczny charakter i sprzyja bliskości. Tytułowa, symboliczna jemioła, kojarząca się ze świątecznymi pocałunkami, dopełnia uroczy klimat kompozycji. Nic dziwnego, że słuchacze (a zwłaszcza młodsze słuchaczki) pokochały ją niemal od razu, sprawiając, że osiągnęła wysokie pozycje na listach Billboardu. Teledysk, przedstawiający zimową scenerię, romantyczne spacery i randkę z Justinem Bieberem tylko dopełnił magiczny obraz świąt, o których marzyła dziesięć lat temu każda nastolatka.

8. Sia - "Snowman"

W rozgłośniach radiowych i na świątecznych playlistach muszą znaleźć się także opcje alternatywne - piosenki mniej znane, które nie są grane co godzinę i których refrenów nie wyśpiewałoby się z pamięci. Wśród nich warto wyróżnić "Snowman" od Sii. Utwór jest częścią albumu "Everyday Is Christmas", przy którym artysta współpracowała z Gregiem Kurstinem - wielokrotnie nagradzanym producentem i autorem hitów popowych (m.in. piosenkarek takich jak Adele czy Katy Perry). Jedynie kwestią czasu było więc przedarcie się "Snowmana" do mainstreamu i podbicie bożonarodzeniowych list przebojów. Tekst utworu opowiada o miłości i tęsknocie w okresie świątecznym, a bałwan z topniejącego śniegu to symbol trwałości uczuć i kruchości życia. Łagodna melodia i spokojne tempo, połączone z emocjonalnym wokalem Sii, sprawiają, że to jedna z najromantyczniejszych kompozycji w zimowych składankach.

9. Michael Bublé - "It's Beginning to Look a Lot Like Christmas"

W Boże Narodzenie nie może zabraknąć również swingu! Piosenka została napisana przez Meredith Willsona w 1951 r., którego inspiracją okazały się przygotowania do świąt i charakterystyczne sceny z grudniowych dni spędzonych w małych miasteczkach Stanów Zjednoczonych. Autor starał się uchwycić magiczny nastrój i chciał, aby słuchając kawałka, ludzie mieli przed oczami kolorowe dekoracje, choinki, dzwonki oraz przepełnione sklepy. Z początku piosenka nie odniosła ogromnego sukcesu, lecz drugie życie dał jej Michael Buble. Nagrał własną wersję na album "Christmas", tworząc bardziej jazzową aranżację. W ten sposób utwór zyskał świeżość i stał się nieodłącznym elementem zimowych playlist.

10. Wham! - "Last Christmas"

W zestawieniu nie mogło zabraknąć hitu, który prawdopodobnie najczęściej wybrzmiewa w rozgłośniach radiowych - i to od razu po Halloween! Kończy się jesień, wkracza zimowy klimat, włączamy ulubioną stację, a z głośników zaczyna lecieć charakterystyczny refren: "Last Christmas, I gave You my heart, but the very next day, You gave it away". Na świecie zapewne nie ma osoby, której ta poruszająca piosenka nie kojarzyłaby się z Bożym Narodzeniem, lecz jeśli poznamy historię jej powstawania, dowiemy się, że George Michael wcale nie pisał jej z myślą o radosnej, grudniowej atmosferze. Została napisana latem, a nie zimą, gdy wokalista przeżywał zawód w miłości. Tekst utworu jest prosty, szczery i uniwersalny, dzięki czemu słuchacze do dziś go kochają. Choć opowiada o bólu i emocjonalnym rozczarowaniu, świąteczne nawiązania sprawiają, że prawdopodobnie już na zawsze pozostanie "świąteczną piosenką".

