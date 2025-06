Od przyśpiewek kibiców, przez radiowe hity, aż po oficjalne hymny mundialowe - oto zestawienie najlepszych piosenek piłkarskich, które zapisały się na kartach historii popkultury. Sprawdź nasze TOP 10 utworów stadionowych!

1. The White Stripes - "Seven Nation Army"

To jeden z najbardziej ikonicznych utworów w historii muzyki stadionowej, mimo że pierwotnie nie był związany z piłką nożną. Utwór został wydany 12 lat temu i zyskał popularność wśród kibiców zupełnie przypadkowo. Melodia gitarowego riffu wybrzmiała bowiem podczas meczu Club Brugge kontra AC Milan w 2003 r., gdy Włosi dopingujący swoją drużynę, po raz pierwszy zaczęli ją skandować.

Trzy lata później "Seven Nation Army" ponownie wróciło na stadiony - kibice śpiewali piosenkę przez cały turniej Mistrzostw Świata 2006 we Włoszech. Po zdobyciu mistrzostwa stała się ona nieoficjalnym hymnem zwycięstwa.

2. Queen - "We Are the Champions"

Piosenka stała się absolutną legendą muzyki stadionowej - od lat towarzyszy piłkarzom przy okazji największych triumfów. W 1994 r. piosenka została oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata FIFA w USA, a w 2005 r. uznano ją za najbardziej rozpoznawalną sportową piosenkę wszech czasów.

Wydana została w 1977 r. i początkowo nie myślano o niej w kontekście hymnu sportowego. Od początku natomiast była odbierana jako manifest sukcesu i przezwyciężania wszelkich przeciwności, dzięki czemu kibice i organizatorzy wydarzeń sportowych zaczęli ją nucić czy puszczać z głośników przy okazji zakończenia meczu lub momentu wręczania pucharów.

3. Jarzębina - "Ko ko ko Euro spoko"

W zestawieniu nie mogło zabraknąć najbardziej pamiętnej piosenki, która zagrzewała Polaków w walce o zwycięstwo na Euro 2012. Hymn wybrany został w głosowaniu widzów i pokonał wówczas m.in. zespoły takie jak Wilki czy Feel oraz duet Liber & Mezo. Jedni uznali utwór za uroczy i autentyczny, lecz inni nie byli fanami folkloru i starszych wokalistek z zespołu Jarzębina. Ostatecznie zespół nie wystąpił nawet na otwarcie mistrzostw, co było spowodowane sporem o to, kto naprawdę jest twórcą kompozycji.

Niestety, piosenka nie wspomogła naszej reprezentacji na tyle mocno, aby odnieść zwycięstwo w Euro 2012. Polscy piłkarze nie wyszli nawet z grupy, a kibice prędko chcieli wyrzucić z pamięci niefortunny turniej oraz hymn.

4. Queen - "We Will Rock You"

Queen ponownie pojawia się w naszym zestawieniu, ponieważ piosenka "We Will Rock You" to absolutny klasyk muzyki stadionowej. Najczęściej puszcza się ją sportowcom tuż przed rozpoczęciem ważnego meczu, aby ich zmobilizować. Sam zespół Queen często otwierał nią własne koncerty, aby już na wstępie zrobić wrażenie na publiczności.

Utwór opiera się na prostym rytmie, który kibice z łatwością wybijają robiąc dwa tupnięcia i jedno klaśnięcie. Aby zagrzać zawodników do walki nie trzeba nawet znać słów piosenki - wystarczy prosty bit, dzięki któremu wręcz chce się wyjść na murawę i pokonać przeciwników.

5. Pitbull, Jennifer Lopez, Claudia Leitte - "We Are One"

Jest to oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2014, które odbyły się w Brazylii. Międzynarodowe trio, które wykonywało hymn, miało symbolizować różnorodność futbolu. Chwytliwy refren, energiczna melodia, imprezowy klimat i brazylijskie dźwięki - wszystko to składało się na hymn idealny.

Piosenka została wykonana podczas ceremonii otwarcia Mistrzostw Świata 2014 na stadionie w São Paulo. Charakterystyczne wersy "Ole Ola" bywają do dziś skandowane na niektórych stadionach, choć utwór nie zyskał tak kultowego statusu jak inne hymny Mistrzostw Świata.

6. Shakira - "Waka Waka (This Time for Africa)"

Jeden z najbardziej kultowych i rozpoznawalnych utworów piłkarskich w historii. Zasłynął jako oficjalny hymn Mistrzostw Świata FIFA 2010 w RPA, lecz prędko zawojował listy przebojów na całym świecie i stał się wielkim hitem muzyki pop (osiągnął numer jeden w ponad 15 krajach). Słuchacze uczyli się nawet specjalnego tańca, który Shakira wykonywała w teledysku do piosenki! Klip zgromadził dzięki temu do tej pory 3,8 miliarda wyświetleń, co czyni go jednym z najpopularniejszych piłkarskich wideo na świecie.

W utworze nie brakuje afrykańskich brzmień i etnicznych inspiracji, czym Shakira starała się uczcić pierwszy mundial w Afryce. Charakterystyczne "Waka Waka" to zwrot z języka fang oznaczający "Idź, idź". Refren motywował więc do walki i niepoddawania się. Co ciekawe, FIFA i Shakira przekazali część zysków z utworu na cele edukacyjne w Afryce.

Shakira stworzyła wielki piłkarski hit "Waka Waka" Jamie Squire - FIFA Getty Images

7. Opus - "Live is Life"

Choć piosenka nie powstała przy okazji żadnego wydarzenia sportowego, stała się kultowym utworem piłkarskim. Spopularyzował ją Diego Maradona, który w 1989 r., podczas rozgrzewki przed półfinałem Pucharu UEFA (Napoli vs. Bayern Monachium), tańczył, żonglował i bawił się piłką w jej rytm.

Dziś dla wielu kibiców utwór jest emocjonalnie związany z latami 80. i 90., czyli tzw. "złotą erą piłki". Prosty refren idealnie nadaje się do wspólnego śpiewania na stadionach, dzięki czemu do teraz chętnie puszczany jest podczas meczy na całym świecie.

8. The Lightning Seeds - "Football's Coming Home (Three Lions)"

To kultowa piłkarska piosenka Anglii - hymn nadziei, rozczarowań i miłości do futbolu. Napisana specjalnie na Euro 1996, choć do dziś pozostaje jedną z najbardziej emocjonalnych piosenek stadionowych w historii. Stała się mantrą angielskich kibiców, którzy przy każdym turnieju liczą na to, że ich kraj ponownie zdobędzie mistrzostwo, jak w 1996 r.

Co ciekawe, tekst piosenki mówi o nadziei, lecz chwilami ma smutny ton, nawiązując do 30 lat bez tytułu mistrzowskiego ("30 years of hurt..."). Refren bywa niekiedy śpiewany ironicznie przez kibiców innych krajów, szczególnie gdy Anglia przegrywa.

9. Survivor - "Eye of the Tiger"

Kultowy utwór rockowy powstał w 1982 r. i wówczas żaden z muzyków nie pomyślał nawet o tym, że może on się stać hymnem stadionowym. Zyskał popularność dzięki ścieżce dźwiękowej filmu "Rocky III", który opowiadał o walce i przezwyciężaniu trudności. Kibice piłki nożnej i organizatorzy męczy prędko podchwycili wydźwięk numeru i zaczęli puszczać go na stadionach na całym świecie.

Rytmiczne gitarowe riffy i tekst o "duchu walki" świetnie pasują do budowania atmosfery napięcia i mobilizacji piłkarzy. Piosenka często grana jest w momentach przełomowych oraz przy okazji rozgrzewek.

10. Maryla Rodowicz - "Futbol"

Utwór zyskał w Polsce status klasyka piłkarskiego, szczególnie popularnego w latach 80. i 90. Tekst napisał Marek Dutkiewicz, a Maryla Rodowicz, która często przyznaje, że jest zapaloną kibicką, wykonała go z ogromną werwą. Piosenka jest manifestem miłości do piłki nożnej i idealnie oddaje klimat polskiego środowiska fanów futbolu.

"Futbol" bywa do dziś odtwarzany na niektórych stadionach w Polsce, choć nie tak często jak piosenki anglojęzyczne. Mimo to może poszczycić się statusem legendarnego wśród starszych pokoleń kibiców.

Odkrywamy kino Bollywood! Dlaczego wciąż go nie doceniamy? INTERIA MUZYKA INTERIA.PL