Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, lecz zanim wszyscy wybiorą się na wyczekiwane urlopy, przed nami długi weekend! Najbliższe dni są świetną okazją do wypoczynku oraz podróży, a nic tak nie dopełni wycieczki w góry, nad morze czy pod namiot, jak odpowiednia playlista. Jakie piosenki najlepiej sprawdzą się, gdy świeci słońce, wieje ciepły wiatr, a my zmierzamy w nieznane?

Refren kompozycji zachęca do radowania się z tego, co nas otacza i doceniania życia. "I to zapiera dech, że jest coś a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś. I że mogło być nic, a jest wszystko" - śpiewa Kasia Sienkiewicz, a nogi wręcz same niosą na wycieczkę, aby podziwiać otaczający nas świat.