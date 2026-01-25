Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 trwają. Specjalnie powołana komisja ekspercka spośród setek zgłoszeń wybrała ośmioro finalistów, którzy powalczą ze sobą o wyjazd do Wiednia i występ na międzynarodowej scenie w biało-czerwonych barwach. Wynik krajowej rywalizacji poznamy już 7 marca.

Wśród kandydatów na miano naszego reprezentanta znaleźli się:

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji zorganizowany zostanie w stolicy Austrii. Jest to efekt ubiegłorocznego zwycięstwa wokalisty JJ z utworem "Wasted Love". Półfinały będą miały miejsce 12 i 14 maja, a wielki finał odbędzie się 16 maja.

