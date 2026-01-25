Jesteś prawdziwym miłośnikiem Eurowizji? Sprawdź się w naszym quizie!

Weronika Figiel

Wielkimi krokami zbliża się finał polskich preselekcji do Eurowizji 2026! Kilka miesięcy po nim polski reprezentant pojedzie do Wiednia, aby wystąpić przed międzynarodową publicznością ze swoją piosenką. Z tej okazji wspominamy minione edycje muzycznej rywalizacji. Rozwiąż quiz i dowiedz się, czy znasz wszystkie sekrety Eurowizji!

Artysta z długimi, kręconymi włosami ubrany w efektowny czerwony płaszcz śpiewa do mikrofonu na scenie, skoncentrowany na występie, tło jest przyciemnione i rozmyte.
Michał Szpak wywalczył dla Polski zaszczytne miejsce na EurowizjiMichael CampanellaGetty Images

Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 trwają. Specjalnie powołana komisja ekspercka spośród setek zgłoszeń wybrała ośmioro finalistów, którzy powalczą ze sobą o wyjazd do Wiednia i występ na międzynarodowej scenie w biało-czerwonych barwach. Wynik krajowej rywalizacji poznamy już 7 marca.

Wśród kandydatów na miano naszego reprezentanta znaleźli się:

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji zorganizowany zostanie w stolicy Austrii. Jest to efekt ubiegłorocznego zwycięstwa wokalisty JJ z utworem "Wasted Love". Półfinały będą miały miejsce 12 i 14 maja, a wielki finał odbędzie się 16 maja.

Oto quiz o Eurowizji! Na ostatnim pytaniu można polec

Z okazji zbliżającego się kolejnego finału europejskiego święta muzyki mamy dla was quiz na temat Eurowizji. Nawet najwięksi miłośnicy konkursu mogą nie znać jego wszystkich sekretów!

