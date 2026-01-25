Jesteś prawdziwym miłośnikiem Eurowizji? Sprawdź się w naszym quizie!
Wielkimi krokami zbliża się finał polskich preselekcji do Eurowizji 2026! Kilka miesięcy po nim polski reprezentant pojedzie do Wiednia, aby wystąpić przed międzynarodową publicznością ze swoją piosenką. Z tej okazji wspominamy minione edycje muzycznej rywalizacji. Rozwiąż quiz i dowiedz się, czy znasz wszystkie sekrety Eurowizji!
Polskie preselekcje do Eurowizji 2026 trwają. Specjalnie powołana komisja ekspercka spośród setek zgłoszeń wybrała ośmioro finalistów, którzy powalczą ze sobą o wyjazd do Wiednia i występ na międzynarodowej scenie w biało-czerwonych barwach. Wynik krajowej rywalizacji poznamy już 7 marca.
Wśród kandydatów na miano naszego reprezentanta znaleźli się:
- Alicja - "Pray"
- Anastazja - "Wild Child"
- Basia Giewont - "Zimna woda"
- Jeremi Sikorski - "Cienie przeszłości"
- Karolina Szczurowska - "Nie bój się"
- Ola Antoniak - "Don't You Try"
- Piotr Pręgowski - "Parawany tango"
- Stasiek Kukulski - "This Too Shall Pass"
Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji zorganizowany zostanie w stolicy Austrii. Jest to efekt ubiegłorocznego zwycięstwa wokalisty JJ z utworem "Wasted Love". Półfinały będą miały miejsce 12 i 14 maja, a wielki finał odbędzie się 16 maja.
Oto quiz o Eurowizji! Na ostatnim pytaniu można polec
Z okazji zbliżającego się kolejnego finału europejskiego święta muzyki mamy dla was quiz na temat Eurowizji. Nawet najwięksi miłośnicy konkursu mogą nie znać jego wszystkich sekretów!