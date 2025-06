Cher stała się na przestrzeni lat ikoną muzyki i postacią, która zrewolucjonizowała pojmowanie muzyki rozrywkowej. Choć w tej dziedzinie wokalistka nie miała swego czasu sobie równych, interesowała się też filmem i wzięła udział w wielu słynnych produkcjach. "Burleska", "Syreny", "Maska" czy "Mamma Mia: Here We Go Again!" nie byłyby takie same bez Cher, zaś "Believe", "Strong Enough", "I Got You Babe" czy "If I Could Turn Back Time" to utwory, które na lata zdefiniowały muzyczną karierę wokalistki.