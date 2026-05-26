Zwiastun filmu o Violetcie Villas trafił do sieci. Data nie jest przypadkowa

26 maja, w Dzień Matki, opublikowano pierwszy teaser filmu "Violetta Villas". Krótki materiał nie odsłania jeszcze fabuły, ale buduje nastrój i pokazuje kierunek, w którym podąża cała opowieść.

W zwiastunie wykorzystano piosenkę "Do ciebie, mamo", znaną również jako "List do matki". To jeden z najbardziej emocjonalnych utworów w repertuarze gwiazdy, napisany specjalnie dla niej na początku lat 60. Za muzykę odpowiadał Adam Skorupka, a tekst stworzyli Mirosław Łebkowski i Stanisław Werner.

Na opublikowanych kadrach widać filmową Violettę Villas stojącą tyłem do publiczności na wielkiej scenie. Ma na sobie błyszczącą, estradową suknię, a dopiero w końcowych sekundach kamera odsłania twarz bohaterki.

Nieprzypadkowy okazał się również sam termin publikacji.

"To piękna pieśń o tęsknocie za czasem, który minął, ale pozostał w pamięci jako coś niezwykle ważnego. Trudno słuchać tego utworu bez wzruszenia, niezależnie od tego, kim jesteśmy. Ja także należę do osób, które odczuwają przy nim podobne emocje" - powiedział Krzysztof Gospodarek, syn artystki i koproducent filmu.

Film pokaże prywatną cenę sukcesu

Twórcy od początku podkreślają, że nie chcą opowiedzieć kolejnej klasycznej historii o sławie. Film ma pokazać Violettę Villas nie tylko jako sceniczne zjawisko, ale również kobietę uwikłaną w skomplikowane relacje i własne wybory.

Fabuła zostanie przedstawiona z perspektywy syna artystki, który stanie się przewodnikiem po kolejnych etapach jej życia. To właśnie jego spojrzenie ma połączyć obrazy spektakularnej kariery z trudniejszymi momentami, które rozgrywały się poza światłem reflektorów.

Według zapowiedzi będzie to historia kobiety, której talent i ambicja zaprowadziły ją na największe sceny Paryża i Las Vegas, ale jednocześnie nie uchroniły przed osobistymi stratami.

Sandra Drzymalska przeszła metamorfozę

Największe zainteresowanie po publikacji teasera wzbudziła Sandra Drzymalska. Aktorka, która w ostatnich latach zwróciła na siebie uwagę rolą w "Białej odwadze", tym razem stanęła przed jednym z najtrudniejszych aktorskich wyzwań w swojej karierze.

Na pierwszych materiałach promocyjnych jest niemal nie do poznania. Za jej ekranową przemianę odpowiada zespół charakteryzatorów Anne Cathrine Sauerberg i Thomas Foldberg, nominowanych wcześniej do nagród za pracę przy filmie "Brzydka siostra".

Za reżyserię odpowiada Karolina Bielawska, twórczyni nagradzanego dokumentu "Mów mi Marianna", docenionego między innymi podczas Krakowskiego Festiwalu Filmowego oraz na zagranicznych festiwalach. Bielawska współtworzyła również scenariusz razem z Małgorzatą Gospodarek.

Producentem filmu zostało Lava Films, studio odpowiedzialne między innymi za głośną "Dziewczynę z igłą", nominowaną do Oscara.

W obsadzie znaleźli się także Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk, Cezary Łukaszewicz, Christo Szopov, Antoni Rembelski, Antoni Tyszkiewicz i Kazik Radziejewski.

Film "Violetta Villas" trafi do polskich kin 27 listopada 2026 roku.





W Sopocie Julia Wieniawa wzięła na warsztat repertuar legendy. "Kalina jest najbliższa mojemu sercu" INTERIA.PL