Michael Jackson zmarł 25 czerwca 2009 roku na dwa miesiące przed 51. urodzinami. Wokalista pozostawił po sobie dorobek muzyczny, którym do dziś zachwycają się kolejne pokolenia fanów.

Pierwsze informacje o filmowej produkcji o królu popu pojawiły się dekadę po jego śmierci. Wówczas podano, że prawa zabezpieczył sobie Graham King, który pracował przy filmie "Bohemian Rhapsody" opowiadającym o Freddiem Mercurym i grupie Queen.

"Michael": Jaafar Jackson w roli swojego wujka

Autorem scenariusza jest trzykrotnie nominowany do Oscara John Logan ("Skyfall" o przygodach Jamesa Bonda, "Gladiator", "Aviator"). Z kolei za zdjęcia odpowiadał nagrodzony Oscarem Dion Beebe ("Wyznania gejszy").

Wedle zapowiedzi filmowa biografia Jacksona "zmierzy się z jego skomplikowanym życiem prywatnym i karierą jednej z największych światowych gwiazd rozrywki". Widzowie mają mieć okazję poznać jego kreatywny geniusz, jak również zawirowania w życiu osobistym.

Najwięcej emocji wzbudziła obsada. W tytułowej roli pojawi się Jaafar Jackson, 29-letni syn Jermaine'a Jacksona i bratanek Michaela Jacksona. Podobnie jak słynny wujek, tańcem i śpiewem zajmuje się od dziecka (dokładniej od dwunastego roku życia). "To niesamowite, jak bardzo przypomina Michaela. Brzmi jak on, tańczy jak on, śpiewa. Niesamowite! Graham King, który jest fantastycznym producentem, znalazł go i przedstawił go mnie. Byłem oszołomiony!" - zapewniał reżyser filmu w jednym z wywiadów.

Wyniki trwającego dwa lata castingu na odtwórcę głównej roli zaakceptowała Katherine Jackson (matka Michaela), mówiąc, że Jaafar "ucieleśnia" jej syna.

W 2019 r. Jaafar wypuścił debiutancki singel "Got Me Singing". Wystąpił też w teledysku "Love One Another" innego swojego wujka - Tito Jacksona.

Zwiastun produkcji "Michael" hitem sieci. "Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielki to będzie film"

W filmie "Michael" zobaczymy także takich aktorów, jak m.in. Colman Domingo (jako Joe Jackson, ojciec Michaela), Nia Long (Katherine Jackson), Miles Teller (prawnik i menedżer John Branca, jeden z zarządców majątku Michaela), Laura Harrier (telewizyjna producentka Suzanne de Passe), Jessica Sula (LaToya Jackson, siostra Michaela), Kat Graham (wokalistka Diana Ross) i Larenz Tate (Berry Gordy, założyciel wytwórni Motown). Z kolei młodego Michaela zagrał debiutujący na dużym ekranie Juliano Krue Valdi.

W starszych braci Michaela, którzy razem z nim tworzyli zespół The Jackson 5 (później pod nazwą The Jacksons), wcielili się Jamal R. Henderson (Jermaine Jackson), Tre Horton (Marlon Jackson), Rhyan Hill (Tito Jackson) i Joseph David-Jones (Jackie Jackson).

Do sieci trafił właśnie trwający ponad 2 minuty zwiastun filmu "Michael". W listopadzie 2025 r. premierę miał krótszy o połowę teaser. Nowy fragment błyskawicznie podbił serca internautów - po kilku godzinach od premiery zanotował blisko 700 tys. odsłon. "Myślę, że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak wielki to będzie film", "Wybór Jafaara jako Michaela to strzał w dziesiątkę", "Wpływ MJ na muzykę i kulturę będzie trwał wieki", "Najbardziej oczekiwany film 2026 roku" - nie mają wątpliwości internauci.

"To dopiero początek" - mówi w zaprezentowanym zwiastunie filmowy "Michael".

Kilkakrotnie zmieniano datę premiery oczekiwanej produkcji, ostatecznie film ma trafić do kin 24 kwietnia.

Michael Jackson (1958-2009) East News Interia.tv