Zrobili to w tajemnicy przed całym światem? Taylor Swift i Travis Kelce "są już małżeństwem"

Jak informuje zagraniczny serwis "Page Six", powołując się na kilka niezależnych źródeł, piosenkarka Taylor Swift i gwiazdor futbolu amerykańskiego Travis Kelce pobrali się w czwartek podczas bardzo intymnej uroczystości. Wydarzenie odbyło się wyłącznie w gronie najbliższej rodziny oraz przyjaciół, a jeden z informatorów amerykańskiego portalu stwierdził wprost: "Oni są już małżeństwem". Do tej pory jednak ani sami nowożeńcy, ani ich przedstawiciele nie wydali oficjalnego komunikatu potwierdzającego tę nowinę.

Trzydniowe przyjęcie weselne

Sekretny czwartkowy ślub to zaledwie wstęp do hucznego świętowania, które przenieść ma się teraz do słynnego nowojorskiego Madison Square Garden. Według ustaleń "CNN" para zaplanowała tam ogromną uroczystość, której łączny koszt ma wynieść od 15 do 20 milionów dolarów. Ze względu na rangę wydarzenia, nad bezpieczeństwem nowożeńców i ich gości czuwać będą funkcjonariusze nowojorskiej policji (NYPD).

Tłum znanych gości

Na luksusowym weselu ma bawić się ponad tysiąc osób, w tym śmietanka światowego show-biznesu. Wśród sław, które według mediów wezmą udział w wydarzeniu, wymienia się muzyków takich jak Ed Sheeran, Selena Gomez i siostry Haim. Na liście gości znaleźli się również znani aktorzy i ikony świata mody, między innymi Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Suki Waterhouse, Gigi Hadid oraz Adrien Brody.



