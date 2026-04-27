Damian Stampka-Łoziński podbił serca jurorów i widzów trwającej obecnie edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Podczas castingu zaprezentował przebój "Another Love" Toma Odella, który spotkał się z uznaniem jurorów, wyraźnie wzruszonych występem. Nagranie z jego występu zanotowało ponad 130 tys. odsłon.

"Co się stało właśnie? Rozwalił mnie ten chłopak" - nie krył Miuosh. "Ja pierdykam" - dodał zdumiony Dawid Kwiatkowski.

18-latek ostatecznie nie został wybrany do grona 16 półfinalistów, choć wciąż ma szansę zdobyć dziką kartę od internautów i słuchaczy. Teraz młody wokalista zaprezentował pierwszą piosenkę "Chciałbym mieć dom".

"To szczera i emocjonalna opowieść o tęsknocie za bliskością oraz poczuciem bezpieczeństwa, inspirowana osobistymi doświadczeniami twórcy. W subtelny, a zarazem niezwykle autentyczny sposób utwór porusza temat relacji rodzinnych, samotności i poszukiwania własnego miejsca w świecie" - czytamy w opisie nagrania.

Przypomnijmy, że 18-latek z Knurowa (woj. śląskie) gra na fortepianie i gitarze oraz szkoli swój głos pod opieką trenerki śpiewu, która na co dzień zastępuje mu mamę. Damian, po uzyskaniu pełnoletności, opuścił swoich rodziców adopcyjnych.

Autorami nagrania są znany z "The Voice of Poland" Adam Stachowiak (muzyka i tekst) oraz Przemek Puk (produkcja).

"Podczas nagrań wielokrotnie zakręciła mi się łezka w oku, ale myślę, że właśnie taka powinna być muzyka. Prawdziwa i prosto z serca. Bądźcie ze mną. Może znajdziecie w tej piosence cząstkę swojej historii" - podkreśla Damian Stampka-Łoziński.

Uciekł z domu, by wystąpić w Polsacie! "Rozwalił mnie ten chłopak" Polsat Promocja