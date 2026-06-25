Zrezygnowała z tych popularnych produktów. Cleo zdradza sekret swojej figury
Joanna "Cleo" Klepko od początku swojej muzycznej kariery przyciąga wzrok nie tylko charyzmą, ale również sylwetką. Wokalistka nie ukrywa, że kluczem do jej świetnego samopoczucia jest świadome podejście do odżywiania oraz rezygnacja z kilku bardzo popularnych produktów.
Aby utrzymać wysoki poziom energii podczas wymagających tras koncertowych, Cleo musiała pożegnać się z potrawami, które wywoływały u niej poczucie ociężałości i senności. Na przestrzeni lat z jej codziennego jadłospisu zniknęły popularne zapychacze. Jak sama wyjaśniła w rozmowie z "Faktem": "Przestałam jeść kluski, makarony i chleb. (…) Zauważyłam, że lepiej się czuję, jak je odstawiłam, i mam więcej energii".
Zmiany objęły również uwielbiane przez nią słodkości. Artystka zdecydowała się na ograniczenie kaloryczności swoich posiłków poprzez odcięcie cukrów. "Troszeczkę zmniejszyłam ilość kalorii, jak również zrezygnowałam z węglowodanów i cukrów prostych, czyli z moich ukochanych lodów i czekoladek" - tłumaczyła dla "Jastrząb Post".
Cleo ma jedną złotą zasadę - umiar
Mimo wprowadzonych restrykcji gwiazda stanowczo unika żywieniowego fanatyzmu i stawia na zdrowy rozsądek. Jej dieta opiera się w głównej mierze na nieprzetworzonych, naturalnych składnikach, jednak potrafi zachować balans i nie odmawia sobie okazjonalnych przyjemności.
"Odżywiam się tak, że 80 proc. to zdrowe odżywianie. Pozwalam sobie na fast foody i lody. Nie mam totalnego świra na punkcie zdrowego odżywiania, ale staram się odżywiać zdrowo" - zaznaczyła Cleo dla "Plotka.pl".
Wokalistka regularnie podkreśla, że na jej wygląd i kondycję składa się coś więcej niż tylko zawartość talerza. Fundamentem dbania o siebie jest dla niej odpowiednia regeneracja. "Chodzi o to, żeby się nawadniać, wysypiać i dobrze odżywiać, wtedy organizm będzie gotowy do działania" - wskazała w rozmowie z "Telemagazynem".
Co ciekawe, Cleo wcale nie spędza długich godzin na wyczerpujących treningach w klubach fitness. Jej sposobem na spalanie kalorii i utrzymanie świetnej wydolności jest sama praca zawodowa, która wymaga od niej ogromnego wysiłku fizycznego. "Uważam, że scena to jest najlepsze cardio na świecie, bo to jest ponadgodzinna skakanka, śpiewanie..." - podsumowała piosenkarka.