Żona lidera grupy Łzy jako "Vamp". Angelina Konkol debiutuje
Pod szyldem Angel na muzycznej scenie w roli wokalistki zadebiutowała Angelina Konkol, żona i menedżerka Adama Konkola, lidera grupy Łzy. To właśnie on pomógł jej przy piosence "Vamp".
Angelina Konkol od 2009 r. jest żoną Adama Konkola, gitarzysty, kompozytora, autora tekstów, producenta i lidera grupy Łzy. Parę tworzą nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym - Angelina jest jego menedżerem. Zespół w 2021 r. przeszedł rozłam, u boku Konkola występuje obecnie wokalistka Paulina Titkin.
Pozostali muzycy - z wokalistką Sarą Chmiel na czele - kontynuują działalność jako Łzy. Ten zespół na początku roku przekazał, że Urząd Patentowy RP przyznał im prawo do używania nazwy Łzy.
Angelika Konkol debiutuje jako Angel
Teraz o rozpoczęciu muzycznej drogi poinformowała Angelina Konkol, która pod szyldem Angel wypuściła debiutancką piosenkę "Vamp".
"Po latach pracy w branży muzycznej jako menedżer wreszcie po tej drugiej stronie - z własnym głosem, emocjami i historią" - mówi.
Angel jest autorką tekstu i linii melodycznej, za muzykę odpowiada jej mąż Adam Konkol, który ma w utworze... rapującą partię. Para, wsparta przez Oskara Jujkę, zajęła się także produkcją nagrania.
"To piosenka o toksycznej relacji, o wampirze energetycznym. Nie każda miłość leczy. Niektóre... niszczą powoli. To historia o kimś, kto z uśmiechem odbiera ci siłę, kto potrafi sprawić, że zaczynasz wątpić w siebie. To piosenka o wampirze - nie tym z bajki, ale tym, który wysysa z ciebie wszystkie emocje, całą energię i wiarę w siebie" - podkreśla Angelina Konkol.