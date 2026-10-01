Zniszczono mural ze Zbigniewem Wodeckim w Gdańsku. "Wstyd"

Całą sprawę nagłośnił serwis "Trojmiasto.pl", który dostał zgłoszenie od jednego ze swoich odbiorców. Mężczyzna przyznał, że portret Zbigniewa Wodeckiego był jednym z jego ulubionych dzieł ulicznej sztuki w Gdańsku. Tym bardziej zawiódł go widok przerobionej podobizny piosenkarza. Wciąż nie wiadomo, kto stoi za zniszczeniem.

Restauracja nie kryje oburzenia

Właściciele lokalu szybko zabrali głos w mediach społecznościowych. Zapowiedzieli, że oszpecona wersja zniknie, a ściana wróci do stanu sprzed dewastacji. Nie szczędzili też gorzkich słów autorowi przeróbki: "Zniszczyli nasze graffiti Zbigniewa Wodeckiego… ale WODECKI WRACA! I tym razem maluje go ponownie TUSE - jeden z najlepszych polskich graficiarzy! Kto zna jego twórczość, ten wie, że będzie na co patrzeć. A do osoby, która zniszczyła poprzednią pracę: naprawdę trzeba mieć bardzo dużo odwagi, żeby niszczyć czyjąś sztukę i pracę… Wstyd".

Zdjęcie opublikowane pod wpisem "Pierogów Lwowskich" na Facebooku Facebook / Pierogi Lwowskie materiał zewnętrzny

Zadanie przywrócenia portretu dostał TUSE, artysta zaliczany do czołówki polskiego street artu. Mieszkańcy Gdańska mogą zatem liczyć nie tylko na naprawę szkód, ale i być może jeszcze efektowniejszą wersję podobizny wykonawcy kultowego intra "Pszczółki Mai".