Zniszczono mural ze Zbigniewem Wodeckim w Gdańsku. "Wstyd"

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Portret Zbigniewa Wodeckiego, namalowany na ścianie gdańskiej restauracji padł ofiarą wandala. Nieznany sprawca domalował zmarłemu muzykowi zarost i całkowicie odmienił charakter dzieła. Lokal zapowiedział już, kto przeprowadzi renowację dzieła.

Portret Zbigniewa Wodeckiego w Gdańsku został zniszczony przez wandala. Odtworzeniem muralu zajmie się artysta TUSE.
Zbigniew Wodecki Jordan KrzemińskiAKPA

Całą sprawę nagłośnił serwis "Trojmiasto.pl", który dostał zgłoszenie od jednego ze swoich odbiorców. Mężczyzna przyznał, że portret Zbigniewa Wodeckiego był jednym z jego ulubionych dzieł ulicznej sztuki w Gdańsku. Tym bardziej zawiódł go widok przerobionej podobizny piosenkarza. Wciąż nie wiadomo, kto stoi za zniszczeniem.

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Tymoteusz Hołysz

Restauracja nie kryje oburzenia

Właściciele lokalu szybko zabrali głos w mediach społecznościowych. Zapowiedzieli, że oszpecona wersja zniknie, a ściana wróci do stanu sprzed dewastacji. Nie szczędzili też gorzkich słów autorowi przeróbki: "Zniszczyli nasze graffiti Zbigniewa Wodeckiego… ale WODECKI WRACA! I tym razem maluje go ponownie TUSE - jeden z najlepszych polskich graficiarzy! Kto zna jego twórczość, ten wie, że będzie na co patrzeć. A do osoby, która zniszczyła poprzednią pracę: naprawdę trzeba mieć bardzo dużo odwagi, żeby niszczyć czyjąś sztukę i pracę… Wstyd".

Mężczyzna maluje mural na ścianie budynku, wykorzystując projekcję dużego portretu mężczyzny z okularami i bujnymi włosami jako wzór.
Zdjęcie opublikowane pod wpisem "Pierogów Lwowskich" na FacebookuFacebook / Pierogi Lwowskiemateriał zewnętrzny

Zadanie przywrócenia portretu dostał TUSE, artysta zaliczany do czołówki polskiego street artu. Mieszkańcy Gdańska mogą zatem liczyć nie tylko na naprawę szkód, ale i być może jeszcze efektowniejszą wersję podobizny wykonawcy kultowego intra "Pszczółki Mai".

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