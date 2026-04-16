Zniknęła w chwili największej sławy. Tak potoczyło się życie Justyny Majkowskiej po odejściu z Ich Troje

Justyna Majkowska dołączyła do Ich Troje dołączyła w 2001 roku, zajmując miejsce Magdy Femme. Choć początki nie były oczywiste, szybko stała się jednym z filarów zespołu. Jak wspominała:

"Długo trzeba było mnie namawiać, żeby się spotkać z Michałem Wiśniewskim. Pojechałam ociągając się, ubrana najgorzej jak się dało, a i tak już mnie nie puścili".

Z jej udziałem powstały albumy "Ad. 4" oraz "Po piąte… a niech gadają", które osiągnęły w Polsce status diamentowych płyt. To właśnie wtedy powstały przeboje "Powiedz", "Zawsze z tobą chciałbym być" czy "Wypijmy za to". Zespół koncertował bez wytchnienia, a jego popularność przekładała się na ogromne zainteresowanie mediów i fanów.

Za kulisami spektakularnej kariery kryło się jednak zmęczenie i presja. Intensywne tempo życia zaczęło odbijać się na wokalistce.

"W Ich Troje musiałam żyć w stresie na okrągło. Czasami miałam na scenie przyklejony uśmiech i zaciskałam zęby" - przyznała po latach. Życie w trasie i brak prywatności nie współgrały z jej naturą. Jak sama podkreślała, zawsze była osobą rodzinną, szukającą spokoju.

Decyzja, która zaskoczyła wszystkich

W 2003 roku, u szczytu popularności zespołu, Majkowska zdecydowała się odejść. Informacja ta wywołała ogromne poruszenie, zwłaszcza że zbiegła się z przygotowaniami do Eurowizji. Ostatecznie artystka wystąpiła jeszcze z zespołem w Rydze z utworem "Keine Grenzen", zajmując 7. miejsce. Jak wspominała:

"Wszyscy mówili, że trzeba być szaloną, żeby odchodzić w takim momencie. A ja byłam po prostu zmęczona".

Michał Wiśniewski komentował jej decyzję krótko: "Justyna wybrała miłość".

Powrót na własnych zasadach

Choć po odejściu z zespołu wycofała się z pierwszych stron gazet, nie porzuciła muzyki. Już w 2004 roku wydała solowy album "Nie czekam na cud". Dwa lata później ponownie pojawiła się u boku Ich Troje, biorąc udział w jubileuszu 10-lecia zespołu, trasie koncertowej oraz Eurowizji 2006.

Tak dziś wygląda Justyna Majkowska

Jak sama podkreśla na swojej oficjalnej stronie, ten etap był dla niej ważnym domknięciem pewnego rozdziału.

W 2011 roku zaprezentowała kolejny album "Zakochana od jutra", który powstał już z perspektywy dojrzałej kobiety: "Płytę nagrałam jako osoba świadoma, wiedząca, czego chce, gotowa na nowe wyzwania".

Jej muzyczna droga zaczęła wtedy zmierzać w zupełnie innym kierunku niż popowe początki.

Muzyka bardziej osobista i refleksyjna

Z czasem Majkowska coraz wyraźniej odchodziła od komercyjnego brzmienia na rzecz bardziej kameralnych form. Jak podkreśla: "Głęboko wierzyłam, że moja droga muzyczna prowadzi do spokojniejszej, bardziej nostalgicznej krainy dźwięków".

Twórczość, którą rozwija, nawiązuje do klimatu piosenki autorskiej i poetyckiej. To muzyka oparta na emocjach, relacjach i refleksji, daleka od radiowych hitów.

"Wracamy do piosenek, które są ukojeniem dla zmysłów, spokojem i klimatem wieczorów spędzanych przy świecach" - opisuje.

Artystka podkreśla, że jej koncerty przyciągają zarówno osoby pamiętające czasy Ich Troje, jak i młodsze pokolenie, które odkrywa ją na nowo.

Nowe życie z dala od show-biznesu

Poza muzyką Majkowska postawiła na zupełnie inną ścieżkę zawodową. Ukończyła pedagogikę specjalną i dziś pracuje w szkole, zajmując się terapią dzieci z autyzmem.

"Dogaduję się z tymi dzieciakami. Dobrze mi się z nimi pracuje" - mówiła w jednym z wywiadów. W jej życiu ważne miejsce zajmuje również rodzina. Wyszła za mąż i jest mamą trójki dzieci, konsekwentnie chroniąc prywatność.

Choć nie wróciła do intensywnej kariery scenicznej, muzyka wciąż pozostaje ważną częścią jej życia. Tworzy, nagrywa i występuje - ale już na własnych zasadach.

Równolegle angażuje się społecznie, działa w samorządzie i podkreśla swoje przywiązanie do lokalnej społeczności. Zapytana o dawną karierę, odpowiada bez wahania:

"Nie wiem, jak miałabym tęsknić za show-biznesem. Pracuję na pełen etat i mam troje dzieci w domu".

Blanka wspomina w "The Voice Kids" wyjazd do Grecji. "Ledwo mnie uratowali" materiały prasowe