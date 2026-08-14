Znamy prowadzących Przeboju Lata! Wielki finał wakacji pokażą kamery Polsatu

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Poznaliśmy prowadzących tegorocznego Przeboju Lata Radia ZET i Polsatu! Muzyczny finał wakacji odbędzie się 30 sierpnia w amfiteatrze Kadzielnia w Kielcach. Więcej szczegółów poniżej.

Maciej Rock, Ida Nowakowska, Adam Zdrójkowski, Kamil Baleja i Norbert Bieńkowski poprowadzą Przebój Lata Radia ZET i Polsatu 2026 w Kielcach.
Ida NowakowskaGałązka AKPA

Na scenie podczas imprezy Przebój Lata Radia ZET i Polsatu spotkają się reprezentanci telewizji i radia. Gospodarzami wieczoru z ramienia Polsatu będą Maciej Rock, Ida Nowakowska oraz Adam Zdrójkowski. Do tego grona dołączą dziennikarze Radia ZET: Kamil Baleja i Norbert Bieńkowski.

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Telewizyjna ekipa w Kadzielni

Maciej Rock od lat prowadzi największe rozrywkowe formaty i koncerty Polsatu. Widzowie mogą kojarzyć go między innymi z programów "Must Be The Music" oraz "halo tu polsat".

U jego boku pojawi się Ida Nowakowska - tancerka, aktorka i prezenterka mająca doświadczenie w prowadzeniu dużych telewizyjnych widowisk. Jesienią ma również zadebiutować w roli gospodyni programu "Hitster", opartego na rozpoznawaniu popularnych piosenek.

Trzecim przedstawicielem Polsatu będzie Adam Zdrójkowski. Aktor i prezenter współpracuje z Maciejem Rockiem przy "Must Be The Music", gdzie towarzyszą uczestnikom muzycznego show.

Radio ZET dołącza do wydarzenia

Kamil Baleja oraz Norbert Bieńkowski będą reprezentować Radio ZET. Wspólnie z prowadzącymi Polsatu poprowadzą publiczność przez najważniejsze momenty koncertu.

Przebój Lata Radia ZET i Polsatu zaplanowano na 30 sierpnia 2026 roku. Początek wydarzenia w Kadzielni przewidziano na godz. 20.00.

Dzień wcześniej, 29 sierpnia o godz. 20.00, w tym samym miejscu odbędzie się Świętokrzyska Gala Kabaretowa.

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