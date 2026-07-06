Kneecap, w skład którego wchodzą Mo Chara, Móglaí Bap oraz DJ Próvaí, słynie z bezkompromisowego łączenia języka irlandzkiego z angielskim. W swoich mocno politycznych tekstach artyści poruszają m.in. kwestie nierówności społecznych i historii Irlandii Północnej, a ich międzynarodową rozpoznawalność przypieczętował świetnie przyjęty film "Kneecap. Hip-hopowa rewolucja". Fani nie będą mieli czasu na odpoczynek. Choć mogą spodziewać się widowiska pełnego ostrego humoru i punkowej energii, przypomnijmy, że duet powróci do trójmiasta po zaledwie kilkumiesięcznej przerwie. Występowali oni bowiem u nas w ramach tegorocznego Open'er Festivalu!

Plejada gwiazd w Gdańsku

Główną gwiazdą pierwszego dnia muzycznego święta będzie Jessie Ware, znana z wyjątkowego kontaktu z publicznością ikona nowoczesnego disco. Brytyjska wokalistka zaprezentuje materiał z najnowszego albumu "Superbloom" oraz uwielbiane przez fanów hity, takie jak "Spotlight" czy "Free Yourself". Z kolei idealnym, transowym kontrapunktem dla festiwalowej energii będzie występ duetu Hermanos Gutiérrez, który zabierze słuchaczy w instrumentalną podróż łączącą surf rock z latynoamerykańską tradycją.!

Pełny skład festiwalu

Czwarta edycja festiwalu Inside Seaside odbędzie się w dniach 13-14 listopada w przestrzeniach AMBEREXPO w Gdańsku. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, 13 listopada przed publicznością wystąpią m.in. Jessie Ware, The Streets, Hermanos Gutiérrez oraz polska grupa Voo Voo. Następnego dnia, 14 listopada, na festiwalowej scenie zaprezentują się natomiast Kneecap, Editors, Maruja, Spoiwo i wielu innych!