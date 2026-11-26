Dziewiąta edycja PL Music Video Awards rozpocznie się 3 grudnia w Łodzi od pokazu "Nakręcone w Łodzi". Seans przygotowany wspólnie z Radiem Łódź przypomni teledyski, dla których miasto było planem zdjęciowym. Dzień później odbędzie się Noc Polskich Wideoklipów. To wtedy będzie można zobaczyć wszystkie produkcje nominowane w tegorocznym konkursie.

W tym roku po raz pierwszy organizatorzy przyznają nagrodę w kategorii "Kreatywne AI". Trafi ona do twórców teledysku, którzy wykorzystali sztuczną inteligencję w pracy nad klipem. Niektóre produkcje nominowano w więcej niż jednej kategorii, dlatego ten sam tytuł może pojawić się na liście dwa razy.

PL Music Video Awards 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się gala?

Między pokazami będzie można zajrzeć za kulisy pracy nad teledyskiem. W Pałacu Biedermanna zaplanowano m.in. warsztaty o tym, jak pracować z choreografią przed kamerą i jak przenieść do klipu metody filmu dokumentalnego.

Gala finałowa odbędzie się 5 grudnia o godz. 19:00 w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ul. Zachodniej 54/56. Tego wieczoru poznamy laureatów dziesięciu kategorii, zdobywcę Grand Prix i zwycięzcę głosowania publiczności. Wstęp na wydarzenia festiwalu jest bezpłatny, a na galę trzeba się wcześniej zarejestrować. Po wręczeniu statuetek uczestnicy spotkają się w Niebostanie.

PL Music Video Awards 2026. Pełna lista nominacji

Rock i Ostre Brzmienia

Metro - "Nic nie płonie" (reż. Natalia Naomi)

Wilgoć - "Trzmielojad" (reż. Maksymilian Machaj)

WIJ - "Duch" (reż. Kacper Kwiatkowski)

BEHEMOTH - "Nomen Barbarvm" (reż. Dariusz Szermanowicz)

Zigy Iva - "Chew Then Swallow" (reż. Marcin Ziółko)

Bez Domiechy, YANN - "plastik" (reż. Maksymilian Machaj)

Extra

ZAZULA - "Iskra [Tchnienia]" (reż. Marek A. Sobkiewicz-Hirsch)

Michał Pańszczyk - "TRUDNO (Bajkopisarz)" (reż. Michał Pańszczyk)

NATAN KRYSZK - "PLANTAIN TIME" (reż. Maciej Dydyński)

Grande Piccolo & Hubert Rosiński (feat. Serca Bitche, Kajetan Maj) - "Dr Jazz" (reż. Mikołaj Reszelski)

SUCZY NAPAR - "BALAST" (reż. Julia Smoleń)

Massieque (feat. BLKDOT) - "Black Hair" (reż. Alex Kostka)

Dance/Electronic

HELA - "MILCZ" (reż. Grzegorz Łach)

Expo 2000 - "Phuncky 303" (reż. Henryk Brzeski)

Wonter - "Dance" (reż. Piotr Kubiak)

Kuba Karaś - "ENJOY GAME OVER" (reż. Marcelina Jaśmin)

HoNoTo, Maryolkah, Zgonia, Pati patusiara - "HIT" (reż. Aleksandra Sobol)

SKOK - "SKOK ÜBER ALLES" (reż. Maciej Miliszkiewicz)

Hip-hop

Białas - "Wychowany przez przestępców" (reż. Jakub Wójcik)

Otsochodzi - "NIC NIE MIJA" (reż. Mac Adamczak)

Wiśnia Bakajoko - "Ekspresja" (reż. Sebastian Graboś)

Żabson x god.wifi - "blurry" (reż. Igor Leśniewski)

Pezet (feat. Michał Lange) - "Presja środowiska" (reż. Filip Bartczak)

W.E.N.A., QUIZ (cuts. dj Qmak) - "Prime 2" (reż. Piotr Jasiński)

Alternatywa

Coals - "pierrot" (reż. Mac Adamczak, Angelika Cygal)

AJLA - "BBY WAGON" (reż. Igor Leśniewski)

EWA KOC, Błażej Król, Dawid Tyszkowski - "Zabierz mnie" (reż. Eddie Lemish)

Igor Herbut - "Żółw" (reż. Kasia Grabek)

MY I JA - "Na moich łąkach" (reż. Sebastian Pańczyk)

Daria ze Śląska - "Miłość itd." (reż. Igor Szwęch)

Pop

Kasia Lins - "Sexy doll" (reż. Kasia Lins)

Sara James - "PRICE TAG" (reż. Grzegorz Łach)

Sobel - "ZA KOGO MNIE MASZ?" (reż. Łukasz Zabłocki)

IGO - "Stumilowy las" (reż. Dorota Szulc)

Julia Wieniawa - "27 (Do gwiazd!)" (reż. Nastka Gonera)

Bovska & Piotr Rogucki - "LONDON"

Mikrobudżet

Szczyl - "przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze" (reż. ICE BOBO, Olaf Zażembłowski)

Szaptaki - "Hania" (reż. Filip Tomczak)

Juna Ara & Saburrakap - "Cadillac" (reż. Oleg Hakenberg, Marcel Hofman)

Soliddoc (feat. szymon wąż) - "NA RURZE" (reż. Daria Kałuża)

Jakub Jan Bryndal x Vito Bambino - "Dojrzałe Wersy" (reż. Stefano Altoparlante [Stefan Głośnik])

Miłosz Skierski - "Koniec" (reż. Michał Pańszczyk)

Ważny Przekaz

Catz 'n Dogz, Drew Hall - "Take The Night" (reż. Maciek Szupica)

Igor Herbut - "Jak Ci jest?" (reż. Kasia Grabek, Maciej Dydyński)

Gibbs - "DOŚĆ" (reż. Marcin Kopiec Mort)

Mattiel - "Me, Myself & Touch" (reż. Tala Dołgowska)

Wojciech Baranowski - "Waniliowy" (reż. Tomasz Kempski, Michał Radziejewski)

bryska - "Po drugiej stronie szkła" (reż. Michał Pańszczyk)

Kreatywne AI

SKOK - "SKOK ÜBER ALLES" (reż. Maciej Miliszkiewicz)

BEHEMOTH - "I, Scvlptor" (reż. Dariusz Szermanowicz)

BOVSKA - "Wek" (reż. Michał Krygier)

HELA - "MILCZ" (reż. Grzegorz Łach)

MY I JA - "Na moich łąkach" (reż. Sebastian Pańczyk)

Pezet (feat. Michał Lange) - "Presja środowiska" (reż. Filip Bartczak)

Superprodukcja

OKI - "REKLAMACJA'47: CD1" (reż. Maciej Przężak)

Otsochodzi - "RIOTT" (reż. Mac Adamczak)

Żabson x god.wifi - "blurry" (reż. Igor Leśniewski)

Jetlagz - "ENEMY" (reż. Bartłomiej Kalinowski)

Białas - "ANDRZEJ GOATa" (reż. Igor Leśniewski)

AJLA - "BBY WAGON" (reż. Igor Leśniewski)

Organizatorem festiwalu jest Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Plaster. Szczegóły pokazów, warsztatów i zapisy można znaleźć w programie PL Music Video Awards 2026.