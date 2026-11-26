Dziewiąta edycja PL Music Video Awards rozpocznie się 3 grudnia w Łodzi od pokazu "Nakręcone w Łodzi". Seans przygotowany wspólnie z Radiem Łódź przypomni teledyski, dla których miasto było planem zdjęciowym. Dzień później odbędzie się Noc Polskich Wideoklipów. To wtedy będzie można zobaczyć wszystkie produkcje nominowane w tegorocznym konkursie.
W tym roku po raz pierwszy organizatorzy przyznają nagrodę w kategorii "Kreatywne AI". Trafi ona do twórców teledysku, którzy wykorzystali sztuczną inteligencję w pracy nad klipem. Niektóre produkcje nominowano w więcej niż jednej kategorii, dlatego ten sam tytuł może pojawić się na liście dwa razy.
PL Music Video Awards 2026. Kiedy i gdzie odbędzie się gala?
Między pokazami będzie można zajrzeć za kulisy pracy nad teledyskiem. W Pałacu Biedermanna zaplanowano m.in. warsztaty o tym, jak pracować z choreografią przed kamerą i jak przenieść do klipu metody filmu dokumentalnego.
Gala finałowa odbędzie się 5 grudnia o godz. 19:00 w Łódzkim Centrum Wydarzeń przy ul. Zachodniej 54/56. Tego wieczoru poznamy laureatów dziesięciu kategorii, zdobywcę Grand Prix i zwycięzcę głosowania publiczności. Wstęp na wydarzenia festiwalu jest bezpłatny, a na galę trzeba się wcześniej zarejestrować. Po wręczeniu statuetek uczestnicy spotkają się w Niebostanie.
PL Music Video Awards 2026. Pełna lista nominacji
Rock i Ostre Brzmienia
- Metro - "Nic nie płonie" (reż. Natalia Naomi)
- Wilgoć - "Trzmielojad" (reż. Maksymilian Machaj)
- WIJ - "Duch" (reż. Kacper Kwiatkowski)
- BEHEMOTH - "Nomen Barbarvm" (reż. Dariusz Szermanowicz)
- Zigy Iva - "Chew Then Swallow" (reż. Marcin Ziółko)
- Bez Domiechy, YANN - "plastik" (reż. Maksymilian Machaj)
Extra
- ZAZULA - "Iskra [Tchnienia]" (reż. Marek A. Sobkiewicz-Hirsch)
- Michał Pańszczyk - "TRUDNO (Bajkopisarz)" (reż. Michał Pańszczyk)
- NATAN KRYSZK - "PLANTAIN TIME" (reż. Maciej Dydyński)
- Grande Piccolo & Hubert Rosiński (feat. Serca Bitche, Kajetan Maj) - "Dr Jazz" (reż. Mikołaj Reszelski)
- SUCZY NAPAR - "BALAST" (reż. Julia Smoleń)
- Massieque (feat. BLKDOT) - "Black Hair" (reż. Alex Kostka)
Dance/Electronic
- HELA - "MILCZ" (reż. Grzegorz Łach)
- Expo 2000 - "Phuncky 303" (reż. Henryk Brzeski)
- Wonter - "Dance" (reż. Piotr Kubiak)
- Kuba Karaś - "ENJOY GAME OVER" (reż. Marcelina Jaśmin)
- HoNoTo, Maryolkah, Zgonia, Pati patusiara - "HIT" (reż. Aleksandra Sobol)
- SKOK - "SKOK ÜBER ALLES" (reż. Maciej Miliszkiewicz)
Hip-hop
- Białas - "Wychowany przez przestępców" (reż. Jakub Wójcik)
- Otsochodzi - "NIC NIE MIJA" (reż. Mac Adamczak)
- Wiśnia Bakajoko - "Ekspresja" (reż. Sebastian Graboś)
- Żabson x god.wifi - "blurry" (reż. Igor Leśniewski)
- Pezet (feat. Michał Lange) - "Presja środowiska" (reż. Filip Bartczak)
- W.E.N.A., QUIZ (cuts. dj Qmak) - "Prime 2" (reż. Piotr Jasiński)
Alternatywa
- Coals - "pierrot" (reż. Mac Adamczak, Angelika Cygal)
- AJLA - "BBY WAGON" (reż. Igor Leśniewski)
- EWA KOC, Błażej Król, Dawid Tyszkowski - "Zabierz mnie" (reż. Eddie Lemish)
- Igor Herbut - "Żółw" (reż. Kasia Grabek)
- MY I JA - "Na moich łąkach" (reż. Sebastian Pańczyk)
- Daria ze Śląska - "Miłość itd." (reż. Igor Szwęch)
Pop
- Kasia Lins - "Sexy doll" (reż. Kasia Lins)
- Sara James - "PRICE TAG" (reż. Grzegorz Łach)
- Sobel - "ZA KOGO MNIE MASZ?" (reż. Łukasz Zabłocki)
- IGO - "Stumilowy las" (reż. Dorota Szulc)
- Julia Wieniawa - "27 (Do gwiazd!)" (reż. Nastka Gonera)
- Bovska & Piotr Rogucki - "LONDON"
Mikrobudżet
- Szczyl - "przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze" (reż. ICE BOBO, Olaf Zażembłowski)
- Szaptaki - "Hania" (reż. Filip Tomczak)
- Juna Ara & Saburrakap - "Cadillac" (reż. Oleg Hakenberg, Marcel Hofman)
- Soliddoc (feat. szymon wąż) - "NA RURZE" (reż. Daria Kałuża)
- Jakub Jan Bryndal x Vito Bambino - "Dojrzałe Wersy" (reż. Stefano Altoparlante [Stefan Głośnik])
- Miłosz Skierski - "Koniec" (reż. Michał Pańszczyk)
Ważny Przekaz
- Catz 'n Dogz, Drew Hall - "Take The Night" (reż. Maciek Szupica)
- Igor Herbut - "Jak Ci jest?" (reż. Kasia Grabek, Maciej Dydyński)
- Gibbs - "DOŚĆ" (reż. Marcin Kopiec Mort)
- Mattiel - "Me, Myself & Touch" (reż. Tala Dołgowska)
- Wojciech Baranowski - "Waniliowy" (reż. Tomasz Kempski, Michał Radziejewski)
- bryska - "Po drugiej stronie szkła" (reż. Michał Pańszczyk)
Kreatywne AI
- SKOK - "SKOK ÜBER ALLES" (reż. Maciej Miliszkiewicz)
- BEHEMOTH - "I, Scvlptor" (reż. Dariusz Szermanowicz)
- BOVSKA - "Wek" (reż. Michał Krygier)
- HELA - "MILCZ" (reż. Grzegorz Łach)
- MY I JA - "Na moich łąkach" (reż. Sebastian Pańczyk)
- Pezet (feat. Michał Lange) - "Presja środowiska" (reż. Filip Bartczak)
Superprodukcja
- OKI - "REKLAMACJA'47: CD1" (reż. Maciej Przężak)
- Otsochodzi - "RIOTT" (reż. Mac Adamczak)
- Żabson x god.wifi - "blurry" (reż. Igor Leśniewski)
- Jetlagz - "ENEMY" (reż. Bartłomiej Kalinowski)
- Białas - "ANDRZEJ GOATa" (reż. Igor Leśniewski)
- AJLA - "BBY WAGON" (reż. Igor Leśniewski)
Organizatorem festiwalu jest Fundacja Inicjatyw Kulturalnych Plaster. Szczegóły pokazów, warsztatów i zapisy można znaleźć w programie PL Music Video Awards 2026.