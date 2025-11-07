W sumie nagrody Grammy przyznane zostaną w łącznie 95 kategoriach. Najbardziej prestiżowe są cztery główne kategorie, czyli: album roku, nagranie roku (przyznawana wykonawcom i producentom piosenki), piosenka roku (przyznawana kompozytorom i autorom tekstu piosenki) i najlepszy nowy artysta.

68. ceremonia rozdania nagród Grammy odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Los Angeles.

Grammy 2026 - kto powalczy o nagrody?

Najwięcej nominacji do przyszłorocznych nagród Grammy zdobył raper Kendrick Lamar, który powalczy aż o dziewięć statuetek, w tym w najważniejszych kategoriach: album roku ("GNX"), nagranie roku i piosenka roku ("Luther" z SZA). Lamar, mający na koncie 22 statuetki i 66 nominacji, pozostaje jednym z najczęściej honorowanych artystów w historii nagród Grammy. Dodajmy, że to on był największym zwycięzcą tegorocznej gali, powiększając imponującą kolekcję o pięć nagród.

Druga na liście artystów z największą liczbą nominacji znalazła się Lady Gaga z siedmioma nominacjami za album "MAYHEM" oraz singel "Abracadabra". Tyle samo nominacji uzyskali Jack Antonoff i Cirkut. Po sześć nominacji otrzymali Bad Bunny, Sabrina Carpenter oraz Leon Thomas, dla którego jest to pierwsza w karierze szansa na Grammy.

Wśród tegorocznych debiutantów z pierwszymi nominacjami do Grammy znaleźli się również m.in. Addison Rae, sombr, Lola Young, Olivia Dean, KATSEYE, The Marias i Alex Warren.

O statuetki powalczą również m.in. Yungblud, Hayley Williams i Linkin Park w kategoriach rockowych, SZA i Kehlani (r&b) oraz Miley Cyrus, Teddy Swims i Ariana Grande z Cynthią Erivo (muzyka pop).

Nominowani do Grammy 2026 (najważniejsze kategorie):

Album roku:

Bad Bunny - "Debí Tirar Más Fotos"

Justin Bieber - "Swag"

Sabrina Carpenter - "Man's Best Friend"

Clipse, Pusha T & Malice - "Let God Sort Em Out"

Lady Gaga - "Mayhem"

Kendrick Lamar - "GNX"

Leon Thomas - "Mutt"

Tyler, the Creator - "Chromakopia"

Nagranie roku:

Bad Bunny - "DtMF"

Sabrina Carpenter - "Manchild"

Doechii - "Anxiety"

Billie Eilish - "Wildflower"

Lady Gaga - "Abracadabra"

Kendrick Lamar & SZA - "Luther"

Chappell Roan - "The Subway"

Rosé, Bruno Mars - "APT."

Piosenka roku:

Lady Gaga - "Abracadabra"

Doechii - "Anxiety"

Rosé, Bruno Mars - "APT."

Bad Bunny - "DtMF"

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami - "Golden [From "KPop Demon Hunters"]"

Kendrick Lamar & SZA - "Luther"

Sabrina Carpenter - "Manchild"

Billie Eilish - "Wildflower"

Najlepszy nowy artysta roku:

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young.

