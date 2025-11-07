Znamy nominacje do Grammy 2026. Kto znalazł się na liście?
Ubiegłoroczny wielki zwycięzca gali Grammy Kendrick Lamar (pięć statuetek) nie zwalnia tempa. Właśnie ogłoszono nominacje do przyszłorocznej edycji tych najważniejszych nagród w branży muzycznej i to ten raper zdobył najwięcej nominacji. Kto jeszcze ma szansę zgarnąć słynny złoty gramofon?
W sumie nagrody Grammy przyznane zostaną w łącznie 95 kategoriach. Najbardziej prestiżowe są cztery główne kategorie, czyli: album roku, nagranie roku (przyznawana wykonawcom i producentom piosenki), piosenka roku (przyznawana kompozytorom i autorom tekstu piosenki) i najlepszy nowy artysta.
68. ceremonia rozdania nagród Grammy odbędzie się 1 lutego 2026 roku w Los Angeles.
Grammy 2026 - kto powalczy o nagrody?
Najwięcej nominacji do przyszłorocznych nagród Grammy zdobył raper Kendrick Lamar, który powalczy aż o dziewięć statuetek, w tym w najważniejszych kategoriach: album roku ("GNX"), nagranie roku i piosenka roku ("Luther" z SZA). Lamar, mający na koncie 22 statuetki i 66 nominacji, pozostaje jednym z najczęściej honorowanych artystów w historii nagród Grammy. Dodajmy, że to on był największym zwycięzcą tegorocznej gali, powiększając imponującą kolekcję o pięć nagród.
Druga na liście artystów z największą liczbą nominacji znalazła się Lady Gaga z siedmioma nominacjami za album "MAYHEM" oraz singel "Abracadabra". Tyle samo nominacji uzyskali Jack Antonoff i Cirkut. Po sześć nominacji otrzymali Bad Bunny, Sabrina Carpenter oraz Leon Thomas, dla którego jest to pierwsza w karierze szansa na Grammy.
Wśród tegorocznych debiutantów z pierwszymi nominacjami do Grammy znaleźli się również m.in. Addison Rae, sombr, Lola Young, Olivia Dean, KATSEYE, The Marias i Alex Warren.
O statuetki powalczą również m.in. Yungblud, Hayley Williams i Linkin Park w kategoriach rockowych, SZA i Kehlani (r&b) oraz Miley Cyrus, Teddy Swims i Ariana Grande z Cynthią Erivo (muzyka pop).
Nominowani do Grammy 2026 (najważniejsze kategorie):
Album roku:
Bad Bunny - "Debí Tirar Más Fotos"
Justin Bieber - "Swag"
Sabrina Carpenter - "Man's Best Friend"
Clipse, Pusha T & Malice - "Let God Sort Em Out"
Lady Gaga - "Mayhem"
Kendrick Lamar - "GNX"
Leon Thomas - "Mutt"
Tyler, the Creator - "Chromakopia"
Nagranie roku:
Bad Bunny - "DtMF"
Sabrina Carpenter - "Manchild"
Doechii - "Anxiety"
Billie Eilish - "Wildflower"
Lady Gaga - "Abracadabra"
Kendrick Lamar & SZA - "Luther"
Chappell Roan - "The Subway"
Rosé, Bruno Mars - "APT."
Piosenka roku:
Lady Gaga - "Abracadabra"
Doechii - "Anxiety"
Rosé, Bruno Mars - "APT."
Bad Bunny - "DtMF"
HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami - "Golden [From "KPop Demon Hunters"]"
Kendrick Lamar & SZA - "Luther"
Sabrina Carpenter - "Manchild"
Billie Eilish - "Wildflower"
Najlepszy nowy artysta roku:
Olivia Dean
Katseye
The Marias
Addison Rae
sombr
Leon Thomas
Alex Warren
Lola Young.