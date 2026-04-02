Złoty Fryderyk wręczany jest za szczególny wkład w polską kulturę muzyczną artystom, którzy w sposób wyjątkowy przyczynili się do rozwoju polskiej muzyki, wyznaczając standardy artystyczne i inspirując kolejne pokolenia. To wyraz uznania środowiska muzycznego - nagroda honorowa przyznawana przez członków Rad Akademii Fonograficznej w sekcjach jazzowej, klasycznej i rozrywkowej - czytamy.

W tym roku doszło do nieoczekiwanej sytuacji: Rada Sekcji Muzyki Jazzowej, jak i Rada Sekcji Muzyki Rozrywkowej wskazały jako laureata Złotego Fryderyka zmarłego w 2025 r. Stanisława Soykę.

"Stanisław Soyka był artystą wyjątkowym, jednym z tych twórców, którzy nie tylko wyznaczają kierunki, ale też budują mosty między gatunkami i pokoleniami. Wskazanie go przez obie Rady: sekcji jazzowej i rozrywkowej, to szczególny wyraz uznania całego środowiska muzycznego dla jego dorobku" - podkreśla Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV.

Złote Fryderyki: Kto został uhonorowany?

Za całokształt osiągnięć w muzyce klasycznej wyróżniona została skrzypaczka Kaja Danczowska, wielokrotna laureatka konkursów krajowych i międzynarodowych.

Rada Sekcji Muzyki Rozrywkowej poza Stanisławem Soyką wskazała także grupę Lady Pank, świętującą 45-lecie swojego istnienia. Trzon rockowej formacji stanowią założyciel, gitarzysta i kompozytor Jan Borysewicz oraz wokalista Janusz Panasewicz.

Dodajmy, że najnowsza płyta studyjna "LP45" (2025) jest nominowana do Fryderyka w kategorii Album Roku Rock & Blues.

Uroczyste wręczenie Złotych Fryderyków 2026 odbędzie się podczas gal dedykowanych poszczególnym gatunkom muzycznym. Odbędą się one 12 kwietnia (muzyka jazzowa - Muzeum Historii Polski w Warszawie), 24 kwietnia (muzyka klasyczna - Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu) i 25 maja (muzyka rozrywkowa - Warszawa).

