Urodzony w Teksasie, a ukształtowany przez scenę Cleveland Colson Baker zaczynał karierę pod pseudonimem Machine Gun Kelly, zyskując rozgłos dzięk surowym, hip-hopowym mixtape'om. Prawdziwy przełom nadszedł, gdy postanowił całkowicie zredefiniować swój wizerunek. Chwycił za gitarę i stał się twarzą wielkiego renesansu pop-punka, zdobywając szczyty notowań Billboardu, nominację do nagrody Grammy i wydając bardzo dobrze przyjęte komercyjnie krążki "Tickets to My Downfall" czy "mainstream sellout". Na Letniej Scenie Progresji zaprezentuje się już jako mgk.

"Mgk nie zamierza wybierać między muzycznymi światami. [...] Na Summer Punch przywiezie show, w którym nie zabraknie przebojów" - zapowiadają organizatorzy. Na przestrzeni lat obserwować mogliśmy jego brawurowe zwroty gatunkowe od rapu przez pop-punk aż po mieszankę wszystkich swoich wpływów na zeszłorocznym albumie "Lost Americana", promowanym przez samego Boba Dylana. Mgk regularnie wchodzi w kooperacje z postaciami z odmiennych biegunów sceny, czego przykładem były wspólne projekty m.in. z Wizem Khalifą czy liderem Limp Bizkit, Fredem Durstem.

Kto jeszcze wystąpi na Summer Punch Festival 2027?

Mgk jest drugim z trzech zapowiedzianych headlinerów imprezy. Wcześniej ogłoszono brytyjską grupę Architects - jednego z najważniejszych przedstawicieli nowoczesnego metalcore'u, od ponad dwóch dekad wyznaczającego standardy ciężkiej muzyki gitarowej.

Oprócz głównych gwiazd w dotychczas ujawnionym line-upie znaleźli się na ten moment:

Beartooth

Wage War

3 OH!3

Gvllow

Karen Dió

To dopiero mały procent całej listy artystów, którzy pojawią się w czerwcu w Warszawie.

Druga edycja Summer Punch Festival odbędzie się w dniach 17-19 czerwca 2027 roku na terenach Letniej Sceny Progresji w Warszawie. Po udanym debiucie organizatorzy zdecydowali się na wyraźne powiększenie formatu. Wydarzenie potrwa trzy dni, a koncerty zostaną zorganizowane na trzech niezależnych scenach.

Sprzedaż wejściówek oraz karnetów trzydniowych prowadzona jest za pośrednictwem serwisu eBilet oraz oficjalnej strony wydarzenia.

mgk zagra na Summer Punch Festival materiały promocyjne



