Znamy datę i miejsce pogrzebu Stanisława Soyki. Rodzina przekazała oficjalną prośbę

Stanisław Soyka, wybitny muzyk, wokalista i kompozytor odszedł nagle, tuż przed swoim planowanym występem na Top of the Top Sopot Festival. 66-letni artysta miał się pojawić na scenie podczas finałowego koncertu "Orkiestra mistrzów". Z powodu jego śmierci przerwano transmisję telewizyjną z festiwalu.

Prokuratura prowadzi śledztwo w celu ustalenia okoliczności śmierci muzyka. W poniedziałek przeprowadzono sekcję zwłok. Podano wówczas, że konieczne są dodatkowe badania, m.in. histopatologiczne, które pomogą ustalić przyczyny zgonu.

Pogrzeb Stanisława Soyki. Znamy datę i miejsce ceremonii

Na oficjalnym profilu Stanisława Soyki jego rodzina przekazała informację o szczegółach ostatniego pożegnania.

"Ceremonia pożegnania Stanisława Sojki odbędzie się 8 września 2025 roku o godz. 12:00 w Kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Alfreda Nobla 16 w Warszawie. Następnie o godz. 14:00 na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej 43/45 w Warszawie rozpoczną się uroczystości pogrzebowe" - czytamy.

"W tym trudnym dla nas czasie prosimy o uszanowanie naszej prywatności, nie wykonywanie zdjęć oraz o powstrzymanie się od składania kondolencji. Pragniemy pożegnać naszego Bliskiego w atmosferze ciszy, skupienia i wspólnej modlitwy" - dodali członkowie rodziny zmarłego muzyka.

Zaapelowali oni do uczestników pogrzebu, żeby zamiast kupowania kwiatów wesprzeć finansowo Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.

