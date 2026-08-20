Jedno z największych marzeń Michała Szpaka właśnie się spełnia. Na potrzeby nadchodzącego filmu poświęconego Violetcie Villas nagrał piosenkę "Do ciebie, mamo" w niezwykłym duecie z głosem polskiej divy z archiwalnych taśm. Za akompaniament i aranżację utworu, podobnie jak i wszystkich, które znajdą się na ścieżce dźwiękowej produkcji, odpowiada Marcin Masecki.

Michał Szpak w duecie z głosem Violetty Villas. "Dla takich chwil warto żyć"

Michał Szpak otwarcie przyznaje, że to nieoczywiste, muzyczne spotkanie jest dla niego ogromnym zaszczytem. Tym bardziej, że artystka od lat jest jedną z jego największych inspiracji.

"Wręcz nierealne staje się realne! Dla takich chwil warto żyć" - przekazał ze wzruszeniem w głosie. "Świat Violetty cały czas obok mnie funkcjonował. Dla mnie zawsze była w punkt, była artystką idealną, kompletną, inspiracją i legendą. Czuję się zaszczycony, że mogę być częścią tego projektu".

Artysta zaznaczył, że wykonywanie utworu "Do ciebie, mamo" ma dla niego szczególne znaczenie:

"Spotykamy się w niezwykłym dla mnie miejscu, bo przy piosence o matce, o tęsknocie za nią. Ja mamy już również nie mam, więc śpiewam o czymś, co absolutnie rozumiem jako człowiek. [...] Kiedy nagrywałem ten utwór, czułem, że była ze mną bardziej niż zazwyczaj. Nie jestem w stanie wyrazić tego słowami, jakie to jest dla mnie ważne".

Wieści o wyjątkowym duecie zachwyciły internautów, którzy już nie mogą się doczekać, by usłyszeć i zobaczyć efekty.

"Ależ cudownie. Dwa Kolorowe Ptaki symbolicznie spotkają się w jednej muzycznej przestrzeni. A ten utwór o mamie. Lepszego połączenia nie można sobie wyobrazić. Czekam bardzo", "Wyjątkowy projekt z wyjątkowym Artystą! To będzie coś niesamowitego", "Wspaniała wiadomość, Michał zasłużył na wzięcie udziału w pięknym projekcie, na pewno będą chwile wzruszenia", "Wspaniale, że zaprosili Michała do tego projektu. Będzie napewno pięknie i wzruszająco, nie mogę się doczekać" - komentowano.

Premiera utworu i teledysku planowana jest na koniec września.

"Violetta Villas": biografia legendy polskiej sceny muzycznej

Film "Violetta Villas" opowie historię najsłynniejszej polskiej divy - artystki, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas. To poruszający portret kobiety widziany z perspektywy jej syna - mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Będzie to opowieść o niezwykłej osobowości, która zachwycała nie tylko głosem czy wyrazistą, sceniczną ekspresją, ale i odwagą do bycia sobą.

Sandra Drzymalska jako Violetta Villas Robert Jaworski materiały prasowe

Tytułową rolę w filmie Karoliny Bielaskiej odegra Sandra Drzymalska, a na ekranie towarzyszyć jej będą m.in. Jowita Budnik, Mateusz Banasiuk, Borys Szyc, Dorota Kuduk czy Cezary Łukaszewicz.

Tytuł powalczy o Złote Lwy w Konkursie Głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Z kolei do kin w całej Polsce trafi 27 listopada.

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