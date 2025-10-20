Zeszłoroczną imprezę okrzyknięto "żenadą". TV Republika zdradza plany na kolejnego sylwestra!

Stacja Telewizja Republika nadchodzącego sylwestra ponownie spędzi w Chełmie. Prezes zaznaczył jednak, że na ten moment nie podpisał on wszystkich potrzebnych umów. Mimo tego, wraz z prezydentem miasta zapraszał on na kolejną imprezę już 1 stycznia 2025 roku. "Robimy wszystko, żeby ta impreza odbyła się" - zapewniał szef wydawców TV Republika, Jarosław Olechowski w rozmowie z "Wirtualnymi Mediami".

Warto wspomnieć, że poprzednia edycja spotkała się z wyjątkowo mieszanym odbiorem. Prezydent miasta sugerował, że komentarze te wynikały z zazdrości, jednak internauci nie ustępowali, nazywając wydarzenie "żenadą". Oberwało się także prowadzącym, którzy nie potrafili powstrzymać się od politycznych wypowiedzi oraz wykonawcom, których występy zdaniem publiczności pozostawiały wiele do życzenia.

Kto wystąpi na sylwestrze TV Republiki 2025/2026?

We wspomnianej rozmowie, Jarosław Olechowski wyjaśnił, że stacja jest na etapie rozmów z artystami i dopinania budżetu: "Będą gwiazdy polskie i zagraniczne, czyli to, co Polacy lubią najbardziej. Jeżeli nam się uda, bo jeszcze jesteśmy w trakcie rozmów, spinania budżetu na sylwestra. Plan jest taki, żeby impreza wyglądała tak jak w ubiegłym roku".

Choć Olechowski nie potwierdził, jakim budżetem dokładnie operuje stacja, zasugerował, że impreza będzie znacznie tańsza od wydarzeń konkurencji: "Nie mogę powiedzieć, ile wydaliśmy na organizację sylwestra, ale znając stawki, jakie Telewizja Polska zapłaciła na sylwestra, mogę powiedzieć, że za mniej więcej 30 proc. budżetu TVP robimy sylwestra. W zeszłym roku miał niewiele mniejszą oglądalność niż impreza telewizji publicznej. To były bardzo efektywnie wydane pieniądze".

Jak poinformował serwis "Wirtualne Media", za sylwestra na Stadionie Śląskim w Chorzowie, stacja TVP zapłaci około 3,69 mln zł brutto.

