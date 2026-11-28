W klipie do "Another Year, otwiera się w nowym oknie" goście siedzą przy barze, gdy James Blunt zaczyna grać na pianinie. Po chwili zbierają się wokół niego i dołączają do śpiewania. W teledysku, który ukazał się 27 listopada, wystąpili m.in. Richard E. Grant, Jerry Hall i King Kenny. Wokalista zna ich z brytyjskiego programu "The Celebrity Traitors".

W londyńskim pubie pojawili się też Amanda Holden, Prue Leith, Fearne Cotton, Cat Deeley, Ben Shephard, Davina McCall, Clare Balding, Denise Welch, Spencer Matthews i Bimini Bon Boulash.

Kate Garraway o kulisach nagrania. "To naprawdę mój głos"

Prezenterka "Good Morning Britain" przyznała w Smooth Radio, że o śpiewaniu dowiedziała się dopiero na planie. Jej producent zażartował wtedy, że może się przydać korekcja wokalu.

"Mój producent bezczelnie zasugerował, że może przyda się autotune. Ale nie, to naprawdę mój głos" - powiedziała Garraway.

Zdradziła też, że drinki widoczne w klipie były prawdziwe, a przy kolejnych dublach gościom uzupełniano szklanki. "Dobra zabawa, którą widać na ekranie, jest więc całkiem autentyczna" - dodała prezenterka.

Świąteczna piosenka Blunta wesprze Lekarzy bez Granic

"Another Year" to spokojna ballada z pianinem. Blunt jest jej współautorem i współproducentem. Piosenki można już posłuchać w streamingu, a limitowane wydanie CD trafi do sprzedaży 11 grudnia. W oficjalnym sklepie wokalisty trwa przedsprzedaż.

Brytyjski oddział Lekarzy bez Granic otrzyma wszystkie wpływy ze streamingu piosenki w Wielkiej Brytanii oraz cały zysk ze sprzedaży singla na CD, co najmniej trzy funty od egzemplarza. Organizacja zapewnia pomoc medyczną osobom dotkniętym kryzysami humanitarnymi.

James Blunt wróci do Polski w ramach europejskiej trasy promującej album "Airplane Mode". Brytyjski wokalista wystąpi 10 marca 2027 roku w Hali Stulecia we Wrocławiu.