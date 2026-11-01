Monika Brodka to jedna z najbardziej wyrazistych artystek w świecie polskiej muzyki. Rozpoznawalność przyniosło jej zwycięstwo w trzeciej edycji programu "Idol" w 2004 r., lecz dopiero autorskimi projektami w kolejnych latach ugruntowała swoją pozycję na rodzimej scenie. Na koncie ma albumy, takie jak "Moje piosenki", "Clashes", "Brut" czy nowsza "Sadza". Prawdziwym przełomem w jej karierze okazała się jednak wydana w 2010 r. "Granda" - płyta, na której artystka eksperymentowała z brzmieniem i połączyła różnorodne, odważne inspiracje.

Jedną z piosenek, które dziś cieszą się statusem kultowych, a dzięki którym Brodka zyskała popularność w 2010 r., było "W pięciu smakach". Taneczny i przepełniony pozytywną energią utwór znalazł się na wspomnianej "Grandzie", która dotarła do drugiego miejsca listy OLiS w Polsce. W rok krążek uzyskał status dwukrotnej platyny, a także otrzymał nagrody Fryderyk - jako album roku pop oraz produkcja muzyczna roku.

Oficjalna premiera "W pięciu smakach" miała z kolei miejsce miesiąc przed wydaniem całej płyty, na antenie radiowej Trójki. Już wtedy słuchacze pokochali żywiołową piosenkę, choć wielu zastanawiało się, o czym opowiada abstrakcyjny tekst. Do dziś nie wszyscy fani Brodki wiedzą, jaka historia kryje się za utworem. Tajemnicę postanowił wyjaśnić Radek Łukasiewicz - autor słów do kawałka, z którym wokalistka współpracowała przy okazji całej "Grandy". W swoich mediach społecznościowych tekściarz i muzyk opowiedział historię powstawania numeru, ujawniając kilka smaczków zza kulis.

Historia powstawania przeboju "W pięciu smakach". Radek Łukasiewicz początkowo nie był przekonany do pomysłu

"W paczce demówek od Moniki z pomysłami na 'Grandę' był plik o nazwie 'Gacie'" - zaczął opowieść Łukasiewicz, puszczając fragment pierwowzoru późniejszego hitu. Jak sam przyznał, początkowo nie był przekonany do pomysłu piosenkarki, lecz przekonał go rytm, który miał potencjał na przebój. "Początkowo nie czułem tej piosenki. Miała country'owy wstęp, jakieś dziwne, wschodniobrzmiące wokalizy i w ogóle nie wiedziałem, jak to ugryźć. Ale... miała bardzo chwytliwą melodię" - wyznał.

Brodka chciała zaśpiewać o gotowaniu. "O tym, jak zakochała się w kucharzu z chińskiej knajpy"

Radek Łukasiewicz uchylił rąbka tajemnicy i wyjawił, że to Brodka ostatecznie wpadła na pomysł, aby piosenka opowiadała o gotowaniu. "Oboje z Moniką jesteśmy fanami kuchni azjatyckiej, więc rzuciła pomysł, żebym napisał śmieszną historię o tym, jak zakochała się w kucharzu z chińskiej knajpy. I ten pomysł zaczął we mnie kiełkować" - słyszymy w nagraniu tekściarza.

"Tekst podzieliłem na dwie części. Pierwsza to droga do ukochanego. Bohaterka jedzie autem, na prawy brzeg Wisły, Mostem Poniatowskim albo Świętokrzyskim i mija Park Skaryszewski, a las żurawi, to jednocześnie ptaki nad parkiem i rzędy dźwigów, które w tamtym czasie dosyć mocno przebudowywały Pragę. Ta okolica nie jest przypadkowa. To tam, pod stadionem X-lecia, mieścił się Jarmark Europa, czyli największy bazar w Europie. W latach 2000. byli tam mocno obecni handlarze z Azji, szczególnie z Wietnamu. Można tam było tanio i dobrze zjeść, i kupić wschodnie produkty. Teledysk do piosenki też był nakręcony właśnie tam" - opowiedział Łukasiewicz.

O czym tak naprawdę opowiada przebój z "Grandy"? "Fascynacja kimś, kogo nie potrafimy zrozumieć"

W dalszej części utworu autor tekstu wszedł "do świata zapachów i smaków". Przyznał, że chciał odwzorować atmosferę azjatyckiego baru, w którym zawsze wiele się dzieje, jest kolorowo i aromatycznie - dlatego też wręcz ożywił składniki potraw. "To dodaje bajkowości i surrealizmu, i pokazuje, jak fascynujący może być proces gotowania w oczach osoby zakochanej w kucharzu" - skomentował.

Współpracownik Brodki podkreślił jednak, że kuchnia w piosence miała być jedynie scenografią, gdyż po głębszym wczytaniu się w tekst, chodzi o coś zupełnie innego. "Prawdziwym tematem jest fascynacja kimś, kogo nie potrafimy zrozumieć" - zaznaczył muzyk.

Brodka początkowo miała śpiewać po chińsku. Stwierdziła jednak, że to za trudne

W dalszej części swojego nagrania, ujawniającego kulisy powstawania "W pięciu smakach", Radek Łukasiewicz przyznał, że miał jeszcze jeden szalony pomysł - chciał, aby Brodka śpiewała w utworze po chińsku. Nie chodziło mu o cały tekst, lecz tylko refren. W ten sposób chciał w pełni oddać azjatycki klimat. "'Chciałam, byś nauczył mnie...' - gotowania, miłości, a może języka? No właśnie, przecież kucharz nie mówi po polsku. Dlatego początkowo napisałem refren po chińsku. W tym celu kupiłem książkę 'Chiński w jeden miesiąc' z dołożoną płytą CD, poskładałem refren z prostych zwrotów, od których normalnie zaczyna się naukę języka" - wspomniał tekściarz.

Zadanie okazało się niewykonalne. "To jest trudne do zaśpiewania" - komentowała ze śmiechem Brodka na archiwalnym nagraniu pokazanym przez autora. "Niestety, albo na szczęście, to nie przeszło. W refrenie została melodyjna wokaliza, która nie jest tylko zabiegiem czysto muzycznym, ale też fabularnym. To próba rozmowy w języku, którego bohaterka nie zna" - dodał od siebie Łukasiewicz.

Na koniec swojego filmiku Radek zaapelował do Polaków, aby po 15 latach od premiery starali się podejść do utworu "W pięciu smakach" nieco inaczej. Marzy mu się, aby nie słuchali go jako śmiesznej piosenki, opowiadającej wyłącznie o aromatycznym, azjatyckim jedzeniu. Chciałby, aby słuchacze odnaleźli w numerze słowa o "próbie komunikacji, poznawaniu człowieka poprzez zapach, smak, gest i wyobraźnię".