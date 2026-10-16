Zdjęcie Victorii Beckham ze studia nagraniowego wywołało poruszenie. Teraz była Spicetka ucina wszelkie spekulacje

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Pod koniec września media na całym świecie zelektryzowały wieści o Victorii Beckham w studiu nagraniowym. Fani Spice Girls latami czekali na ten moment - była wokalistka stanęła znów przed mikrofonem, jednak bez pozostałych członkiń zespołu. Okazuje się, że do studia zaprosił ją syn, Cruz, który nagrywa swój album. Teraz gwiazda zabrała głos i podkreśla, że prawdopodobnie nagrane przez nią partie nigdy nie ujrzą światła dziennego. "Nie będzie nowej muzyki. Nie będzie już Spice Girls" - ucina też spekulacje.

Victoria Beckham w białej sukience z długimi blond włosami stoi obok mężczyzny w garniturze z identyfikatorem
Victoria Beckham ucięła spekulacje na temat powrotu do Spice GirlsXNY/Star MaxGetty Images

"Tak, mamy Posh z powrotem w studiu" - napisał we wrześniu Cruz Beckham na Instagramie, publikując zdjęcie jego sławnej mamy przed mikrofonem. 21-latek od pewnego czasu rozwija swoją sceniczną karierę, grając z zespołem The Breakers. Formacja tworzy rockowe utwory i ma za sobą koncerty w Europie oraz Stanach Zjednoczonych. W sierpniu tego roku ukazała się debiutancka EP-ka muzyków - "Wear & Tear".

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Po opublikowaniu zdjęcia Victorii Beckham w studiu fani od razu zaczęli spekulować o jej powrocie do muzyki. Niektórzy dostrzegli nawet cień szansy na reaktywację Spice Girls, gdyż syn, w opisie fotografii, przypomniał stary pseudonim swojej mamy z girlsbandu. Prędko okazało się jednak, że kadr sprzed mikrofonu nie zwiastuje wielkich rewelacji. W najnowszym wywiadzie Victoria zabrała głos i ucięła krążące plotki.

Victoria Beckham dołączyła do swojego syna w studiu nagraniowym. Teraz wyjaśnia

52-latka pojawiła się w programie "Today with Jenna and Sheinelle", gdzie odniosła się do zamieszania wywołanego niedawnym zdjęciem. "Po prostu nie potrafię odmówić Cruzowi. Naprawdę nie umiem. Był w studiu i powiedział: 'Mamo, czy możesz dograć trochę chórków?'. A ja nie potrafię mu odmówić, więc zrobiłam to dla zabawy" - opowiedziała była członkini Spice Girls.

Victoria podkreśliła, że nagrane przez nią partię mogą nigdy nie ujrzeć światła dziennego - decyzja należeć będzie do Cruza i jego zespołu. "Jestem pewna, że ta piosenka nie ujrzy światła dziennego. To była po prostu sytuacja, w której jako mama pomyślałam: 'Nie mogę odmówić mojemu… mojemu małemu chłopcu'. Nawet jeśli on ma już 21 lat" - dodała gwiazda.

Victoria Beckham zapewnia: "Nie będzie nowej muzyki. Nie będzie już Spice Girls"

W programie Beckham podkreśliła, że "wciąż to potrafi" i zaśpiewanie w studiu nie sprawiło jej większych trudności. Jednocześnie raz na zawsze ucięła wszelkie spekulacje, zapewniając, że nie planuje powrotu na scenę - ani solowo, ani w zespole. "Nie będzie nowej muzyki. Nie będzie już Spice Girls. Przekazałam pałeczkę Cruzowi" - skwitowała.

Po raz ostatni Victoria Beckham wystąpiła z kultowym girlsbandem w 2012 r. - podczas ceremonii zamknięcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. Po wyjątkowym wydarzeniu nie dołączała już do Spice Girls w kolejnych latach, nawet przy okazji reaktywacyjnej trasy po Wielkiej Brytanii sprzed siedmiu lat.

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