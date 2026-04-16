Natalia Kukulska to jedna z czołowych postaci polskiej muzyki rozrywkowej. Swoje pierwsze kroki na scenie stawiała jeszcze jako dziecko - wszystko dzięki rodzicom. Jej mamą była bowiem ceniona wokalistka Anna Jantar, a ojcem wybitny kompozytor Jarosław Kukulski. W wieku zaledwie 10 lat wydała więc pierwszy album, zatytułowany po prostu "Natalia". Na krążku znalazły się słynne piosenki dla dzieci, takie jak "Puszek-okruszek". Była to jedynie zapowiedź dalszej kariery Kukulskiej, która do dziś obfituje w świetnie sprzedające się koncerty, nagrody branżowe i inne sukcesy.

Choć Natalia Kukulska obecna jest w show-biznesie od ponad czterech dekad, ceni sobie prywatność - zarówno swoją, jak i całej rodziny. Chętnie pozuje z dziećmi i mężem na ściankach czy wstawia wspólne zdjęcia do mediów społecznościowych, lecz zwykle odbywa się to na jej zasadach. Ostatnio artystka wróciła jednak wspomnieniami do dawnych lat i chwili, kiedy to kadry z rodzinnego domu Kukulskich obiegły sieć bez jej zgody.

Niepożądane zdjęcie Natalii Kukulskiej trafiło do internetu. "W życiu bym tego nie zautoryzowała"

Piosenkarka gościła w programie "Stare zdjęcia gwiazd", gdzie w rozmowie z Piotrem Grabarczykiem wspomniała lata 90. Kukulska stwierdziła, że wówczas artyści nie dbali aż tak bardzo o prywatność i nawet zapraszali fotografów do swoich domów. Nie wiedzieli jeszcze, z jak poważnymi konsekwencjami może wiązać się wyciek niepożądanych zdjęć do internetu.

"Zawsze umawialiśmy się, że te zdjęcia wybieramy. (...) Wiesz, robiło się takie stykówki. I na tych stykówkach skreślało się, albo ptaszkami zaznaczało się, te dobre, skreślało się te złe. I fotograf miał dysponować tylko tymi dobrymi. Jak bardzo nie dysponował? No w życiu bym tego nie zautoryzowała" - powiedziała Natalia Kukulska, oglądając jedną ze swoich starych fotografii.

Wspomniany kadr przedstawiał Natalię jako nastolatkę, pozującą we własnym domu rodzinnym. Młoda wokalistka ubrana była w żółty top, czarne spodnie dresowe i czerwone rajstopy. W tle widać było stary telewizor i pluszowe zabawki.

"To są zdjęcia bardzo prywatne i wtedy jeszcze w ogóle nie rozumieliśmy tego, że jeśli coś jest w sieci, to nie zginie. Dziś to wiemy i myślę, że większa byłaby taka czujność na odsłanianie tej prywatności. A wtedy, jak widać, nie" - dodała po chwili artystka.

