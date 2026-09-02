Zdjęcia podsyciły plotki o kryzysie Bieberów. Są nowe doniesienia

Finneas O'Connell, starszy brat Billie Eilish, poślubił Claudię Sulewski 29 sierpnia. Uroczystość odbyła się w San Ysidro Ranch w kalifornijskim Montecito.

Na liście gości znaleźli się między innymi Justin i Hailey Bieberowie. Para w pewnym momencie odeszła od pozostałych uczestników wesela i zaczęła rozmawiać na osobności.

Fotografowie uchwycili Hailey z poważnym wyrazem twarzy oraz gestykulującego Justina. Zdjęcia szybko zaczęto opisywać jako zapis napiętej sprzeczki małżonków.

Co wydarzyło się między Justinem i Hailey Bieberami?

Według informacji opublikowanych przez Deuxmoi para nie pokłóciła się podczas wesela. Bieberowie mieli prowadzić poważną i emocjonalną rozmowę, którą część mediów przedstawiła jako konflikt.

Doniesienia o kłótni oparto wyłącznie na kilku zdjęciach. Nie pojawiła się żadna relacja świadka, który potwierdziłby, że między małżonkami doszło do ostrej wymiany zdań.

Nie wiadomo również, czego dotyczyła ich rozmowa. Justin i Hailey nie odnieśli się do spekulacji.

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Justin i Hailey Bieberowie na ślubie Finneasa

Hailey pojawiła się na uroczystości w długiej zielonej sukni z odkrytymi plecami. Justin wybrał ciemny garnitur, białą koszulę i okulary przeciwsłoneczne.

Ceremonię ślubną poprowadziła Billie Eilish. Wśród gości znaleźli się także Kristen Bell, Dax Shepard, Nina Dobrev, Emma Chamberlain i Jason Sudeikis.

Justin i Hailey pobrali się we wrześniu 2018 roku w Nowym Jorku. Rok później urządzili większą uroczystość dla rodziny i przyjaciół. W sierpniu 2024 roku urodził się ich syn Jack Blues Bieber.