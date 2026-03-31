Zayn szykuje się do wydania swojego piątego albumu studyjnego. "KONNAKOL" ukaże się 17 kwietnia i będzie następcą świetnie przyjętego "Room Under The Stairs" z 2024 r. Jednocześnie artysta zapowiedział, że zamierza zaprezentować najbardziej osobiste i kulturowo zakorzenione utwory z całego swojego dorobku. Pierwszym przedsmakiem płyty okazał się singiel "Die For Me", wydany w lutym. Emocjonalna i mroczna kompozycja wywołała poruszenie zarówno wśród słuchaczy piosenkarza, jak i krytyków.

"Pracowałem nad fajnymi rzeczami związanymi z muzyką południowoazjatycką i wprowadziłem te wpływy do swojej twórczości. To mieszanka popu, R&B i wielu indyjskich inspiracji. Płyta jest w pewnym sensie kontynuacją 'Mind of Mine'. Być może pojawią się też piosenki w języku urdu" - wyznał jakiś czas temu Zayn w rozmowie z "The Sun".

Pojawiła się kolejna zapowiedź nowego albumu Zayna! Jak brzmi "Sideways"?

Teraz Malik prezentuje kolejny singiel, zapowiadający nowe wydawnictwo. "Sideways" to nastrojowa i intymna piosenka, oparta na prostej produkcji. Tekst skupia się na tęsknocie, niełatwych relacjach i niedopowiedzeniach, przywołując na myśl największe hity Zayna z debiutanckiego "Mind of Mine".

Premierze nowego utworu towarzyszy także teledysk, który zachowany został w minimalistycznej konwencji. Zayn pokazuje, że jego najnowszy projekt stawia na autentyczność i budowanie nastroju. W klipie widzimy jedynie artystę w kadrze, co jest zupełnym przeciwieństwem współczesnych, bardziej spektakularnych produkcji.

Zayn wyruszy w trasę koncertową! Będzie największym tournee w dotychczasowej karierze artysty

Wraz z premierą krążka "KONNAKOL" Zayn rozpocznie swoją największą solową trasę koncertową w dotychczasowej karierze. 12 maja 2026 r. zainauguruje tournee występem w Manchesterze. Dodatkowo zaprezentuje się m.in. w Londynie, Los Angeles, Meksyku, São Paulo i wielu innych miastach. Finał trasy zaplanowano na 20 listopada, w Kaseya Center w Miami.

Niedawno artysta dał fanom przedsmak nadchodzących koncertów, występując w ramach swojej pierwszej rezydentury w Las Vegas. Tam zaprezentował przedpremierowo materiał z "KONNAKOL", a także swoje starsze hity, takie jak "It's You", "PILLOWTALK" czy "Sweat".

Kim jest Zayn? Jego kariera rozpoczęła się w boysbandzie One Direction

Zayn Malik dał się poznać szerszej publiczności jako jeden z członków boysbandu One Direction. Grupa została założona w programie "X-Factor", łącząc pięciu nastoletnich wokalistów - Zayna, Harry'ego Stylesa, Louisa Tomlinsona, Nialla Horana i Liama Payne'a. Nowopowstały zespół nie wygrał telewizyjnego show, jednak zaskarbił sobie sympatię milionów słuchaczy z całego świata.

Po licznych sukcesach, zgromadzeniu ogromnej rzeszy fanów, wydaniu wspólnie czterech płyt i wyprzedanych trasach koncertowych Zayn Malik w 2015 r. zdecydował się odejść z One Direction. Niedługo po rozstaniu z pozostałymi członkami grupy zdradził w rozmowie z "The Sun", że w zespole nie czuł się sobą i był nieszczęśliwy.

Zayn postawił na karierę solową i już rok po opuszczeniu szeregów One Direction wydał pierwszy autorski album, zatytułowany "Mind of Mine". Płyta zadebiutowała na szczytach list sprzedaży w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Wydawnictwo promował singiel "PILLOWTALK", który dotarł na pierwsze miejsca list przebojów w 68 krajach i uzyskał status pięciokrotnej platyny w USA.

Od tamtej pory piosenkarz nieustannie rozwija się muzycznie, tworząc kolejne solowe krążki - obecnie ma ich na koncie już cztery. Ma za sobą także pierwszą solową trasę koncertową, która rozpoczęła się w listopadzie 2024 r. i potrwała do marca 2025 r. Wcześniej gwiazdor nie promował swojej muzyki za sprawą tournee - nabawił się bowiem lęku przed występami scenicznymi, a tłumy widzów stresowały go.

Piotr Odoszewski wzruszył jurorów "Must Be The Music". Natalia Szroeder nie wyobraża sobie bez niego półfinałów Polsat Promocja