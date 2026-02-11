Zaskakująca decyzja Britney Spears. Zarobiła fortunę

Nowym właścicielem katalogu Britney Spears zostało niezależne wydawnictwo muzyczne Primary Wave. Umowa została podpisana pod koniec grudnia i obejmuje prawa do wszystkich nagrań artystki, w tym największych hitów, które zdefiniowały popową erę przełomu XX i XXI wieku.

Primary Wave to firma doskonale znana w branży. W jej katalogu znajdują się już prawa do twórczości takich legend jak Prince, Bob Marley, Whitney Houston, Stevie Nicks czy Notorious B.I.G. Wydawnictwo od lat inwestuje w klasyczne nagrania, rozwijając je poprzez licencje filmowe, reklamowe i nowe projekty wydawnicze.

Transakcja warta fortunę

Choć oficjalna kwota nie została ujawniona, źródła bliskie sprawie mówią o sumie oscylującej wokół 200 milionów dolarów. To poziom porównywalny z głośną sprzedażą katalogu Justina Biebera sprzed kilku lat. Media określają porozumienie jako jedną z największych tego typu transakcji w świecie popu ostatnich lat.

Dokumenty wskazują, że Britney Spears złożyła podpis pod umową 30 grudnia. Według informacji zza kulis artystka jest zadowolona z decyzji i ostatnie tygodnie spędzała głównie w gronie swoich synów, Seana Prestona i Jaydena Jamesa. Jej dorobek obejmuje dziewięć studyjnych albumów wydanych między 1999 a 2016 rokiem. Łącznie na świecie sprzedała ponad 150 milionów płyt, co czyni ją jedną z najbardziej dochodowych gwiazd muzyki pop w historii.

Trend, który opanował branżę

Spears dołącza tym samym do długiej listy artystów, którzy postanowili spieniężyć swoje muzyczne archiwa. W ostatnich latach podobne decyzje podjęli m.in. Bruce Springsteen, Bob Dylan, Paul Simon, Neil Young, Sting, Phil Collins, Shakira czy zespół KISS.

Springsteen sprzedał swój katalog Sony za około 500 milionów dolarów, natomiast Bieber miał podpisać umowę wartą blisko 200 milionów z Hipgnosis Songs Capital. Stevie Nicks kilka lat temu oddała większościowy pakiet swoich praw właśnie Primary Wave, wyceniany wówczas na około 100 milionów dolarów. Eksperci branżowi podkreślają, że rosnące znaczenie streamingu i wykorzystania muzyki w produkcjach filmowych sprawia, że klasyczne hity stają się niezwykle atrakcyjną inwestycją długoterminową.

Pożegnanie z przemysłem muzycznym?

Sprzedaż katalogu następuje w momencie, gdy Britney Spears coraz wyraźniej dystansuje się od świata show-biznesu. W 2024 roku zapowiedziała publicznie, że nie planuje powrotu do przemysłu muzycznego. Jej ostatnim wydawnictwem był duet z Eltonem Johnem z 2022 roku.

W jednym z emocjonalnych wpisów artystka pisała także:

"Nigdy więcej nie wystąpię w Stanach Zjednoczonych z powodów, które są dla mnie niezwykle wrażliwe. Mam jednak nadzieję, że pewnego dnia będę siedzieć na stołku z czerwoną różą we włosach i zaśpiewam z moim synem w Wielkiej Brytanii i Australii". Słowa te tylko wzmocniły spekulacje, że Spears zamyka sceniczny rozdział swojej kariery na dobre.

Nowy etap w życiu Britney Spears

Decyzja o sprzedaży praw do muzyki wpisuje się w okres dużych zmian w życiu piosenkarki. W 2021 roku zakończyła się trwająca 13 lat kuratela prawna, która dawała jej ojcu pełną kontrolę nad finansami i wieloma aspektami życia prywatnego. Dwa lata później Britney opublikowała biografię "The Woman in Me", w których szczegółowo opisała kulisy funkcjonowania pod kuratelą i presję, z jaką mierzyła się przez większość dorosłego życia.

