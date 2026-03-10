Internet, a szczególnie TikTok, oszalał na punkcie ostatniego projektu Zary Larsson, albumu "Midnight Sun", który dzięki tanecznemu viralowi oraz drugim życiu piosenki "Lush Life" zyskał mainstreamową uwagę publiki. Wokalistka już zapowiada swoją wakacyjną dominację, choć do letnich koncertów pozostało jeszcze kilka miesięcy - już 1 lipca br. piosenkarka wystąpi na Open'erze i z pewnością da niezapomniany show. Kim jest skandynawska gwiazda? I jak zdobyła globalną sławę?

Zara Larsson od lat podbija branżę muzyczną. Sukcesy mieszały się z porażkami

Kariera Zary Larsson przeżywa przez ostatnie miesiące swoje drugie życie. Jak twierdzi sama wokalistka, przestała już szukać w twórczości swojej autentyczności, co udowodniła w albumie "Midnight Sun". "To jest nareszcie taka płyta, jaką zawsze chciałam zrobić, ale nie wiedziałam, jak. Nie wiedziałam, jak przelać całą siebie w projekt. Teraz to wiem" - przyznała Zara Larsson w dokumencie "Zara Larsson - Up Close".

Przypomnijmy, iż Zara Larsson debiutowała na scenie muzycznej już jako 10-latka. Wygrała jeden ze szwedzkich konkursów talentów i dzięki temu zadebiutowała w musicalu "Dźwięki muzyki". W 2008 roku szersza publika poznała ją dzięki szwedzkiej edycji programu "Mam talent". Larsson nie dała szans innym uczestnikom i wygrała talent show, w finale zachwycając wykonaniem utworu "My Heart Will Go On" Celine Dion. Oprócz podpisania kontraktu z wytwórnią, mała Zara zdobyła również 500 tys. szwedzkich koron.

Młoda wokalista wydawała pod skrzydłami swojej wytwórni nowe projekty, jednak stale próbowała podbić świat - nie chciała zatrzymać się na swoim rodzimym rynku muzycznym. Zara, która w Szwecji nie mogła osiągnąć już niczego więcej, postanowiła w końcu rozpocząć podbój rynków zagranicznych. W 2015 roku ukazała się EP-ka "Uncover", na której znalazły single "Never Forget You" (wraz z MNEK-iem) oraz "Lush Life". Wokalistka utworami wywołała niemałe zamieszanie. "Never Forget You" sprzedało się w Wielkiej Brytanii w nakładzie ponad 600 tys. egzemplarzy.

W 2016 roku kariera Larsson zaczęła się rozpędzać. Razem z Davidem Guettą nagrała utwór "This One's For You", promujący Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Szwedka miała również okazję wystąpić na ceremonii otwarcia turnieju w Paryżu.

Jesienią ukazały się kolejne single wokalistki - "Ain't My Fault" i "I Would Like", które zapowiadały drugi album Zary "So Good", który trafił do sprzedaży w marcu 2017 roku. Na płycie oprócz dobrze znanych utworów "Lush Life" i "Never Forget You", znalazły się też kawałki nagrane wraz z raperem Ty Dolla $ign (tytułowy "So Good") oraz z grupą Clean Bandit ("Symphony"). Ten ostatni stał się największym przebojem wokalistki, przebijając barierę miliarda wyświetleń.

Rozwiń

Choć kolejne projekty, takie jak albumy "Poster Girl" czy "VENUS" nie osiągnęły oczekiwanego rozgłosu, wszystko zrekompensował najnowszy krążek "Midnight Sun", celebrujący lato, europejskie pochodzenie artystki i zatraceniu się w najlepszym stanie umysłu.

"Jak się czułaś, gdy zaliczyłaś swoją pierwszą porażkę?" - zapytała Zarę dziennikarka podczas wywiadu w stacji ABC. "Pomyślałam: 'okej, flopnęłam, zaliczyłam wielką porażkę, wiem jak to jest, więc już mnie to nie przestrasza'" - odparła wokalistka, a wywiad szybko stał się viralem na TikToku.

Edyta Górniak świętuje premierę dokumentu. "Nie obowiązuje mnie klauzula poufności" INTERIA.PL