Zara Larsson o cenach biletów za koncert. "Praktycznie nie ma z tego zysku"

1 listopada Zara Larsson ma wystąpić w hali UOB Live w Bangkoku. Koncert zamknie azjatycką część "Midnight Sun Tour", podczas której wokalistka odwiedzi również Japonię, Koreę Południową i Filipiny.

W Tajlandii sprzedaż wejściówek nie ruszyła jednak z oczekiwaną siłą. Kiedy Larsson opublikowała na TikToku materiał promujący wydarzenie, część fanów od razu wskazała powód: ceny.

Najtańsze bilety kosztują 2800 bahtów (około 315 zł), droższe miejsca - 3900 bahtów (około 438 zł). Pakiet VIP wyceniono natomiast na 9000 bahtów (około 1010 zł). Wokalistka nie próbowała przekonywać słuchaczy, że to niewielkie kwoty.

"Zgadzam się. Uważam, że bilety są bardzo drogie" - odpowiedziała. Zaznaczyła przy tym, że stawki są zbliżone do cen innych koncertów zagranicznych gwiazd w Bangkoku. "To jednak nie sprawia, że stają się mniej kosztowne" - dodała.

Zara Larsson chce mieć wpływ na ceny wejściówek

Szwedka przekazała, że nie uczestniczyła w ustalaniu cen na koncert w UOB Live. Nie jest też zadowolona z tego, że w sprzedaży zabrakło tańszej puli.

Jej zdaniem występ nie powinien być wydarzeniem dostępnym tylko dla osób gotowych odkładać na bilet przez wiele miesięcy. Zapowiedziała więc, że przy następnym tournée zamierza przyglądać się finansowej stronie organizacji znacznie uważniej.

"Nie widzę powodu, dla którego przy kolejnej trasie nie miałabym być częścią rozmów o cenach. Chcę po prostu bardziej się w to zaangażować" - mówiła.

"Praktycznie nie mam z tego zysku"

Wysokie ceny biletów nie oznaczają, że cała kwota trafia do artystki. Larsson przypomniała, że z koncertowych wpływów trzeba opłacić muzyków, tancerzy, techników i pozostałych członków ekipy. Do tego dochodzą transport, noclegi oraz produkcja widowiska.

"Na tym etapie kariery zdecydowanie nie zarabiam wielkich pieniędzy na koncertowaniu. W tej chwili praktycznie nie ma z tego zysku" - napisała w komentarzu.

To nie pierwszy raz, gdy opowiada o kosztach trasy. Wiosną występowała na amerykańskich uczelniach i bez ogródek przyznała, że przyjęła te zlecenia, żeby zdobyć środki na organizację właściwego tournée.

"Midnight Sun Tour" rozpoczęła się jesienią 2025 roku. W niektórych krajach popyt okazał się na tyle duży, że koncerty przenoszono do większych obiektów. Bangkok pozostaje jednym z miejsc, gdzie bilety nadal są dostępne.



