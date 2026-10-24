Charli xcx wydała swój ósmy studyjny album ("Wuthering Heights" niedawno zaliczyła do grona oficjalnych projektów), którego nazwała mianem "Music, Fashion, Film" ("Wink Wink", "Rock Music", "Camera, otwiera się w nowym oknie"). Wkroczenie w świat mody, filmu i muzyki o nieznanym dotąd charakterze podzieliło fanów wokalistki, która od lat słynie z manipulowania opinią publiczną i mediami.

Na czarno-białej okładce płyty pojawili się przedstawiciele tytułowych dziedzin: za muzykę na zdjęciu promocyjnym odpowiada John Cale, modę reprezentuje Marc Jacobs, zaś nazwisko Martina Scorsese'a stało się wizytówką filmowej części zamysłu krążka. Teraz popularny reżyser zaprosił Charli xcx do swojego projektu. Z kim zagra gwiazda?

Charli xcx na wielkim ekranie. Zagra w filmie "What Happens at Night"

Jeden z ostatnich projektów Charli xcx okazał się fenomenem na skalę światową. "Brat" ("Von Dutch, otwiera się w nowym oknie", "360, otwiera się w nowym oknie", "Apple"), bo taką nazwę nosi charakterystyczny album, święcił triumfy całe wakacje w 2024 roku. Artystka promowała płytę podczas trasy "SWEAT Tour" we współpracy z Troyem Sivanem, wyruszyła w solowe tournée i dała show nawet w Polsce w ramach Orange Warsaw Festival czy Open'era.

Co ciekawe, piosenkarka ostatnio wielokrotnie próbowała swoich sił w świecie filmu. Wydała projekt "The Moment", opowiadający o dynamicznym życiu gwiazdy, przyjechała do Polski, aby w Warszawie nagrać "Erupcję", a nawet stworzyła soundtrack do filmu "Wuthering Heights".

Choć krążek "Music, Fashion, Film" zebrał mieszane opinie wśród fanów wokalistki, wywołał burzę w sieci i stał się tematem rozmów w kontekście budowania, formowania i niszczenia gwiazdy przez miłośników muzyki.

Jak się okazuje, Charli xcx wystąpi w nowym filmie Scorsese'a zatytułowanym "What Happens at Night". Za scenariusz ekranizacji powieści Petera Camerona odpowiada Patrick Marber, słynny autor "Notatek o skandalu".

W głównych rolach wystąpią Leonardo DiCaprio i Jennifer Lawrence. Film, określany mianem gotyckiego dramatu psychologicznego, opowie historię amerykańskiego małżeństwa, które przyjeżdża do niewielkiego europejskiego miasteczka, aby adoptować dziecko. W miarę zmagań o adopcję, bohaterowie odkrywają, że coraz mniej wiedzą o sobie samych.

Informacje o angażu gwiazdy muzyki wyszły na światło dzienne dopiero teraz - rola Charli xcx w "What Happens at Night" dotąd utrzymywana była w tajemnicy. Piosenkarka dołączyła do obsady, w której znaleźli się również Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson i Jared Harris.

Przypomnijmy, że "What Happens at Night" to kolejny projekt Scorsese'a po filmie "Czas krwawego księżyca" z 2023 roku, w którym również wystąpił Leonardo DiCaprio. Produkcja otrzymała dziesięć nominacji do Oscara, w tym w kategorii "Najlepszy film".



