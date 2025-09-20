Ponad 300 tys. odsłon w ciągu zaledwie kilku dni zebrało wideo, wymownie zatytułowane "16-letnia polska dziewczyna szokuje wszystkich". Luka Silva tym razem na ulicach Londynu do wspólnego śpiewania zaprosił Zosię Orawiec.

"Nie spodziewałem się, że ta 16-latka TAK zabrzmi" - napisał na Instagramie Luka Silva, który swoje występy na ulicach Londynu i innych europejskich miast prowadzi pod hasłem "Świat to twoja scena".

Luka Silva i Zosia Orawiec w przeboju Adele podbijają sieć

Najpopularniejsze wideo Luki Silvy ma ponad 33 mln odsłon. W październiku 2023 r. pojawiło się nagranie, w którym Emilie Cunliffe razem z nim zaśpiewała "Someone Like You" z repertuaru Adele.

Również piosenkę Adele - tym razem "Easy On Me" - zaprezentowała wspomniana na początku Zosia Orawiec.

"Jestem ogromnie wdzięczna za możliwość zaśpiewania razem z tobą, to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Co za wspaniałe wspomnienie" - napisała w komentarzu pod nagraniem 16-latka.

Pod wideo z ich wspólnym występem możemy znalazło się już ponad 300 komentarzy zachwyconych internautów z całego świata, nie tylko z Polski, którzy komplementują głos Zosi. "'American Idol' cię wzywa! Brzmisz cudownie", "Piękny wokal", "Jestem poruszony", "Co za talent w tak młodym wieku" - czytamy.

Dodajmy, że na kanale Luki Silvy można znaleźć również inne nagrania z Polkami, w tym z Alexą Ash (znaną m.in. z telewizyjnego programu "The Voice of Poland").

