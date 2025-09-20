Zaprasza ludzi do śpiewania na ulicy. Kim jest 16-latka z Polski, która podbiła sieć?
Ponad milion obserwujących na Instagramie ma Luke Silva, który rozkłada muzyczny sprzęt w centrum Londynu (a także na ulicach innych miast w Europie) i od lat wyłapuje przypadkowych przechodniów, zapraszając ich do wspólnego śpiewania. W jednym z najnowszych filmików towarzyszy mu 16-latka z Polski, a ich wykonanie przeboju Adele podbija sieć.
Ponad 300 tys. odsłon w ciągu zaledwie kilku dni zebrało wideo, wymownie zatytułowane "16-letnia polska dziewczyna szokuje wszystkich". Luka Silva tym razem na ulicach Londynu do wspólnego śpiewania zaprosił Zosię Orawiec.
"Nie spodziewałem się, że ta 16-latka TAK zabrzmi" - napisał na Instagramie Luka Silva, który swoje występy na ulicach Londynu i innych europejskich miast prowadzi pod hasłem "Świat to twoja scena".
Luka Silva i Zosia Orawiec w przeboju Adele podbijają sieć
Najpopularniejsze wideo Luki Silvy ma ponad 33 mln odsłon. W październiku 2023 r. pojawiło się nagranie, w którym Emilie Cunliffe razem z nim zaśpiewała "Someone Like You" z repertuaru Adele.
Również piosenkę Adele - tym razem "Easy On Me" - zaprezentowała wspomniana na początku Zosia Orawiec.
"Jestem ogromnie wdzięczna za możliwość zaśpiewania razem z tobą, to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Co za wspaniałe wspomnienie" - napisała w komentarzu pod nagraniem 16-latka.
Pod wideo z ich wspólnym występem możemy znalazło się już ponad 300 komentarzy zachwyconych internautów z całego świata, nie tylko z Polski, którzy komplementują głos Zosi. "'American Idol' cię wzywa! Brzmisz cudownie", "Piękny wokal", "Jestem poruszony", "Co za talent w tak młodym wieku" - czytamy.
Dodajmy, że na kanale Luki Silvy można znaleźć również inne nagrania z Polkami, w tym z Alexą Ash (znaną m.in. z telewizyjnego programu "The Voice of Poland").